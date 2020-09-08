TOGG'a rakip geliyor - Son Dakika

TOGG'a rakip geliyor

- TOGG'a rakip geliyor TOGG'dan ilham alarak elektrikli araç üreten lisesi gençlere TÜBİTAK'tan ödül Bursalı lise öğrencilerinin Türkiye'nin yerli otomobili TOGG'dan ilham alarak okullarında geliştirdikleri elektrikli araç, TÜBİTAK yarışmasında en iyi görsel tasarım ödülü aldı Elektrikli...

- TOGG'a rakip geliyor

TOGG'dan ilham alarak elektrikli araç üreten lisesi gençlere TÜBİTAK'tan ödül

Bursalı lise öğrencilerinin Türkiye'nin yerli otomobili TOGG'dan ilham alarak okullarında geliştirdikleri elektrikli araç, TÜBİTAK yarışmasında en iyi görsel tasarım ödülü aldı

Elektrikli aracı geliştiren öğrenciler için okulda madalya töreni düzenlendi

BURSA - Bursa'da Teknoloji Fen Koleji ve üniversite öğrencilerinin geliştirdiği "Verd-e" adlı elektrikli araç, TÜBİTAK Efficiency Challenge Yarışması'nda en iyi görsel tasarım ödülü aldı. Elektrikli aracı geliştiren öğrenciler için öğrenim gördükleri okulda kutlama yapılıp madalya töreni düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından geçtiğimiz aylarda temeli atılan yerli otomobil fabrikası TOGG, Bursalı öğrencilerin ufkunu genişletti. Bugüne kadar elektronik alanda bir çok yeniliğe imza atan liseli gençler, artık baş başa verdikleri üniversiteli abi ve ablalarıyla kendi arabalarını bile üretebilecekleri hedeflere yelken açtı. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu tarafından, TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında bu yıl 16'ncısı tertip edilen TÜBİTAK Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları için Bursa'dan alkışlar eşliğinde uğurlanan Verd-e, yarışmada en iyi görsel tasarım ödülünü aldı.

TÜBİTAK tarafından uluslararası çapta 16'ncısı düzenlenen alternatif enerjili araç yarışları bin 500 öğrencinin iştirakiyle İzmit Körfez Yarış Pisti'nde gerçekleştirildi. Üç günlük teknik kontrollerin ardından yarışmaya katılmaya hak kazanan Teknoloji Fen Racing Team, ilk defa lise öğrencilerinin yer aldığı takım olarak yarışmaya damgasını vurdu.

İşte lise öğrencilerinin tasarladığı SUV araç

Lise ve üniversite öğrencilerinin ortak tasarladığı tasarımıyla göze hoş gelen SUV, 90 kilometre hızla yaklaşık 100 kilometre mesafeyi kat edebiliyor. Şebekeden direk olarak 5 ile 6 saat içerisinde bataryalarını yüzde yüz şarj edebilen otomobil, hızlı şarj teknoloji sayesine ise 1 saat gibi kısa bir sürede de şarj edilebiliyor.

Uzun süredir bu proje üzerinde uğraştıklarının belirten Teknoloji Fen Koleji 12. sınıf öğrencisi Emir Hamdemirci, "Hayalimizin gerçeğe dönüştüğünü görmek ve en önemlisi ilk defa katıldığımız yarıştan ödül alarak dönmek bizleri çok mutlu etti. Aracımızın tasarımı salgın sürecine denk geldi fakat vazgeçmeden çalışmalarımıza tüm hızıyla devam ettik. Bugün burada bir yıllık emeğimizin karşılığını aldık. Önümüzdeki yarış için şimdiden çalışmaya başlayarak yeni ürünümüzü ortaya çıkaracağız. Başarılarımızın devam etmesi için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Bize inanarak hayallerimizin gerçeğe dönüşmesi için gereken her türlü desteği sağlayan okulumuz Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Abdulvahhap Atış'a çok teşekkür ederiz" dedi."

Gurur bütün Bursa'nın

Özel Teknoloji Fen Koleji Yönetim Kurulu Başkanı M. Naci Atış, "Bu ödülü bizim yaklaşık 25 senelik eğitim hayatımızın bir meyvesi olarak görebiliriz. 1995 yılında Bursa'da Kültür Dershaneleri olarak eğitim faaliyetine başladığımızda işin buralara geleceğini ben tahmin ediyordum. 2002 yılında okulculuk faaliyetine başladık. 2016 yılında ise artık bir üst kademeye hem Türkiye'nin hemde dünyanın geleceği olan teknoloji faaliyetlerine el atmamız gerektiğinin farkına vardık. Dolayısıyla 2017'den itibaren de Teknoloji Fen Lisesi olarak hummalı bir şekilde çalışmalarımızı sürdürdük. Bu ödül sadece bizlerin bir kişinin yada iki kişinin değil, çaycımızdan hizmetlimize, bilgi işlemcimizden fotokopicimize, öğretmenlerimizden müdürümüze kadar herkesin emeği ile kazanıldı. Bu başarıyı ben sadece Teknoloji Fen Koleji'nin değil Bursa'nın başarısı olarak Bursalılara armağan etmek istiyorum" şeklinde konuştu.

TOGG'a rakip geliyor

Türkiye, Araç, TOGG, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2020 10:15 - Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi TOGG'a rakip geliyor - Son Dakika Ekonomi


Son Dakika

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