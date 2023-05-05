Togg'a seramik kaplama yapmaya koyulan ustadan fena pot! - Son Dakika
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Togg'a seramik kaplama yapmaya koyulan ustadan fena pot!

05.05.2023 13:43

Yerli ve milli elektrikli araç TOGG'a seramik kaplama yapacak olan usta o sırada, "Sonuçta bize yurt dışından geliyor. Uzun bir yolculuk geçiriyor" ifadelerini kullandı. Pot kırdığının farkına varan usta, gülerek durumu geçiştirmeye çalıştı.

Geçtiğimiz günlerde satışa çıkartılan Türkiye'nin yerli otomobili TOGG'u satın alan bir vatandaş, araca seramik kaplatmak için bir ustaya götürdü. İşlem için aracı temizlemeye koyulan usta o esnada ilginç bir pot kırdı.

Kısa sürede sosyal medyada viral olan görüntüde ustanın "Sonuçta bize yurt dışından geliyor. Uzun bir yolculuk geçiriyor" dediği duyuluyor. O esnada pot kırdığını fark eden usta, gülerek durumu geçiştirmeye çalıştı.

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Türkiye, TOGG, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Togg'a seramik kaplama yapmaya koyulan ustadan fena pot! - Son Dakika
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