TOGG'a teknik eleman yetiştirecek lisede dersler başladı - Son Dakika

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubunca (TOGG) Bursa'nın Gemlik ilçesinde yapımı süren fabrikada ihtiyaç duyulacak teknik elemanların yetiştirilmesi için meslek lisesi bünyesinde açılan bölümün öğrencileri eğitim sürecine heyecanlı başladı.

Otomotiv branşında istihdam garantili eğitim veren proje okullar arasına dahil edilen Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine merkezi sınavla öğrenci alındı. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu sene açılıp 30 öğrencinin yerleştirildiği Elektrikli Araçlar Dalı dahil lisenin tüm bölümlerinde öğrencilere uzaktan eğitim veriliyor. Lisenin yeni öğrencileri, yüz yüze eğitimin başlamasını ve dersleri atölyelerde uygulamalı görmek için sabırsızlanıyor.

Okul Müdürü Metin Sezer, AA muhabirine, son yıllarda meslek liselerinde bir paradigma değişimi yaşandığını, eğitim niteliği ve talebin arttığını söyledi. Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı bünyesindeki Elektrikli Araçlar Dalı'nın, Türkiye'nin Otomobili'nin Bursa'da üretilecek olması ve lisenin kapasitesinin yeterli görülmesinden dolayı kendi okullarında açıldığını belirten Sezer, şöyle devam etti:

"Bölümün açılmasıyla Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanımız, Türkiye'de sınavla öğrenci alan meslek okulları arasında birinci sıraya yükselmiş oldu. Şu anda motorlu araçlarda Türkiye birincisiyiz, bunu gururla, onurla söyleyebiliyorum. İş birliği protokollerimiz arttı, eğitim esnasında yaptığımız çalışmalar sektörle iç içe yapılmakta ve istihdam garantili bir sonuç ortaya çıkmakta. Kendi alanlarında çalışmak isteyen çocuklarımız sektörde iş bulabilme imkanını garantilemiş oldu. Kendi iş yerini açmak isteyenler için fırsatlar yine mevcut. Yine kendi alanlarına yüksek puanlarla gelen çocuklarımızın üniversitelerde mühendislik kazanma fırsatları da var. OİB ile önümüzdeki 2 yılın aksiyon planı hazırlandı. Tüm ekonomik desteği, bölümlerin donatımı, araçların temini, önümüzdeki günlerde hibrit, elektrikli araç, şarj istasyonu gibi teknolojiler okula kazandırılacak."

Sezer, okula Bursa ve dışından çok talep olduğunu vurguladı.

Bursa'nın otomotivde önemli bir merkez olduğuna değinen Sezer, "Otomotiv ana sanayisinin Bursa'da olması, buna bağlı olarak yerli arabamızın Bursa'da üretilmesi, tüm bunlarla beraber çalışmaları sürdürülen ve uçmaya başlayan Cezeri'nin sahaya inmesi bizim için gurur kaynağıdır. Bugün elektrikli araçlarla ilgili dal, yarın Cezeri ile ilgili çalışmalarla teknolojiye uyumlu altyapımızla bunları çalışmak üzere talibiz." bilgisini paylaştı.

"Müfredatımız sektör tarafından büyük bir kabul gördü"

Motorlu Araçlar Teknolojisi Alan Şefi Kutlu Tek ise altyapı ve malzeme bakımından çok güçlü iş birliklerinin olduğunu aktardı.

Türkiye'de faaliyet gösteren otomobil fabrikalarından da destek aldıklarını anlatan Tek, "Elektrikli araçlarla ilgili TOGG'la da bir ön çalışmamız başladı. Ana hedeflerimizden biri, fabrikaların nitelikli asıl eleman ihtiyaçlarını karşılamak. Öğrencilerimizin kendi ayakları üzerinde durmasını, kendi işletmelerini kurmalarını sağlamak, buna ilave olarak da yükseköğrenime devam ederek şu anki otomotiv fabrikalarının Ar-Ge, üretim kısmında nitelikli olan mühendis ihtiyacının altyapısını hazırlamak için çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Alan öğretmenlerinden Fatih Köz, elektrikli araçlarla ilgili müfredat hazırlama çalışmalarına katıldığını, sektöre ve teknolojiye uygun bir şekilde derslerin belirlendiğini bildirdi. Köz, "Elektrikli Araçlar Atölyesi", "Hibrit ve Bataryalı Elektrikli Araçlar Hakkında Uygulamalar" gibi derslerin bulunduğuna değinerek "Otonom Araçlar dersimiz var, bu ders sayesinde öğrencilerimizi bilgilendireceğiz. Sektör ihtiyacını karşılayacak şekilde eğitimler vereceğiz. Yakıt hücreli araçlar güncel bir teknoloji. Bu da derslerde yer aldı. Müfredatımız sektör tarafından büyük bir kabul gördü. Pandemi döneminden sonra kitap çalışmalarına başlıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Okulu çok beğendim, her yönden yeterli"

Öğrencilerden Güldeniz Akan da elektrikli otomobillere ilgisinin olduğunu ve araştırarak bu bölümü seçtiğini kaydetti. Kırklareli'den geldiğini belirten Akan, "Okulu çok beğendim, her yönden yeterli. TOGG'da çalışmak istiyorum, bunun için de elimden geleni yapacağım. O yüzden buradayım." dedi.

Muhammet Ali Durmuş, otomotiv sektörünü sevdiğini, öğretmenlerinin yönlendirmesiyle okulu seçtiğini ifade ederek, "Arabalara ilgim vardı. Bölümle ilgili çoğu şeyi araştırdım. Çok güzel bir okul. İlk geldiğimde çok heyecanlandım çünkü istediğim bir okuldu. Kendimi geliştirebileceğim bir yer." diye konuştu.

Ayşenur Engin ise okulu daha önceden bildiğini, Elektrikli Araçlar Dalı'nın açılmasının ilgisini çektiğini ve bu yüzden tercihini otomotiv lisesinden yana kullandığını dile getirdi.

Okulu uzun süre araştırdığı bilgisini veren Engin, atölyelerin ve lisenin altyapısının kendisi için yeterli olduğunu, üniversite okuduktan sonra TOGG fabrikasında çalışmak istediğini sözlerine ekledi.