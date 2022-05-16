Togg'a yerli rakip geliyor! - Son Dakika
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Togg'a yerli rakip geliyor!

16.05.2022 22:34
Togg'a yerli rakip geliyor!

Geçtiğimiz yıl Honda'nın Gebze'deki kapanan üretim tesislerini alan HABAŞ, yerli otomobil üretimi için hazırlıkları tamamladı.

Geçtiğimiz yılın Eylül ayında Honda ilk önce ülkemizdeki Civic üretimini durdurdu. Ardından 25 yıldır üretim yaptığı Gebze'deki tüm fabrika ve diğer tesislerini sattı. Fakat bu durumu fırsata çeviren HABAŞ isimli firma yerli otomobil üretmek için bu tesisleri satın aldı.

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HABAŞ, yerli otomobil üretmek için hazırlıkları tamamladı!

Yerli otomobil üretimi için kolları sıvayan HABAŞ, aldığı tesislerle birlikte aslında otomotiv sektörüne ilk direkt yatırım yaptı. Geçtiğimiz 70 yıl içerisinde tibbi-endüstriyel gaz, elektrik, çelik, tüp ve ağır makine sektörleri ile LNG/CNG tipi doğal gazlar ve LPG dağıtıcısı olarak karşımıza çıkıyordu. Dolayısıyla oldukça köklü bir şirket olduğunu belirtelim.

Honda'nın fabrikasını ilk aldığında ise pek çok kişi bu tesisleri kendi ihtiyaçları doğrultusunda değişime sokacağını söylüyordu. Fakat HABAŞ'ın planının yerli araç üretmek olduğu ortaya çıktı. Tabii henüz pek çok detay bilinmiyor. Ancak son adıma gelindiği bilgisi paylaşıldı.

HABAŞ'ın eski Honda tesislerindeki dönüşüm süreci tamamlandı. Ayrıca belirtilene göre hibrit araç üretmek için gerekli hazırlıklar da yine bu dönemde gerçekleştirildi. Bu noktada şirketin gelecek takvimini açıklaması bekleniyor.

Fakat bildiğimiz kadarıyla asıl plan, elektrik ve içten yanmalı olacak şekilde 2 motoru bulunan bir hibrit otomobil üretmek. Zira bunun için gerekli ekipmanları da yine Honda'nın İngiltere'deki kapanan fabrikasından temin ettiği biliniyor.

Tüm bunları göz önüne alırsak, HABAŞ'tan önümüzdeki dönemde bir prototip araç tanıtımı yapmasını bekliyoruz. Eğer halihazırda böyle bir çalışmaları varsa, seri üretime kısa sürede geçebilecekleri ve Togg'u hızlı bir şekilde yakalayacakları söyleniyor.

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi SDN Forum'da veya yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!

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Kaynak: Shiftdelete

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