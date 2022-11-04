Togg'dan "Fabrika ve üretim bandı nerede?" eleştirilerine Gemlik'teki fabrikadan videolu yanıt - Son Dakika
Üye Girişi

Togg'dan "Fabrika ve üretim bandı nerede?" eleştirilerine Gemlik'teki fabrikadan videolu yanıt

05.11.2022 01:49

29 Ekim tarihinde açılan Togg fabrikasına yönelik olarak sosyal medyada yapılan eleştirilerde bazı kullanıcılar, fabrikayı göremediklerini, üretim bandının nerede olduğunu sormuştu. Bu eleştiriler sonrası Togg'dan gelen videolu yanıtta Gemlik'teki fabrikadan görüntülere yer verilerek akıllı otomobillerin üretim süreci detaylıca anlatıldı.

Türkiye'nin vizyon projeleri arasında gösterilen yerli otomobil Togg'un seri üretiminin yapılacağı Gemlik'teki fabrika 29 Ekim'de düzenlenen görkemli törenle açılmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Togg'un ilk aracını sürücü koltuğuna geçerek banttan indirerek, " Türkiye Yüzyılı'nın ilk eseri Togg'dur" demişti.

SOSYAL MEDYADA "FABRİKA YOK" ELEŞTİRİSİ

Gemlik'teki açılış sosyal medyada eleştirileri de beraberinde getirdi. Bazı sosyal medya kullanıcıları ortada bir fabrika olmadığını, seri üretim yapılmadığını iddia etti.

"ÜRETİM BANDINI GÖREN VAR MI?"

Eski Liberal Parti Genel Başkanı Cem Toker de, 2019 yılında Twitter'daki paylaşımlarında Togg'un seri üretime girip yollara çıkmasını imkansız gördüğünü belirterek, "2022'de yollarda olsun bu sözlerimi yerim" demişti. İlk Togg'un banttan indirilmesinin ardından bir paylaşım daha yapan Toker, "Bir araba gördük de, madem seri üretime başlanmış, fabrikada yapılmış, o halde tanıtılan aracın, üretim bandını filan gazetecilere gösterdiler mi? Gören var mı? Mesela böyle Toyota, Mercedes üretim bandı gibi… Gören var mı?" ifadelerini kullandı.

Togg'dan 'Fabrika ve üretim bandı nerede?' eleştirilerine videolu yanıt geldi

"ÜRETİM AŞAMALARI İLE KARŞINIZDAYIZ"

Togg, "Fabrika yok" iddialarına hem Twitter hem de Youtube'da paylaştığı videoyla yanıt verdi. Söz konusu videoda akıllı otomobilin üretim süreçleri ayrıntılı şekilde yer aldı. Videoya, "İnşaata başlangıç töreninden itibaren son gelişmeleri her ayın 18'inde sosyal medya hesaplarımızdan, Togg Teknoloji Kampüsümüzün son halini 7/24 HeyeCanlı Youtube kanalımızdan canlı olarak sizlere aktarmıştık. Şimdi de akıllı cihazlarımızın Üretim aşamaları ile karşınızdayız" notu düşüldü.

C-SUV'UN TÜM SÜREÇLERİ VİDEODA YER ALDI

Türkiye'nin tamamen elektrikli ilk aracı olan C-SUV'un üretim sürecinin tüm detaylarının en ince ayrıntısına kadar Youtube'daki 21 dakikalık videoda görülebileceği belirtildi.

YORUMLAR
500
Togg'dan ilk müşterilerine NFT sürprizi! Togg'dan ilk müşterilerine NFT sürprizi! Togg nasıl üretiliyor? A'dan Z'ye tüm aşamalar! Togg nasıl üretiliyor? A'dan Z'ye tüm aşamalar!

Twitter, Youtube, TOGG, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Togg'dan 'Fabrika ve üretim bandı nerede?' eleştirilerine Gemlik'teki fabrikadan videolu yanıt - Son Dakika


Son Dakika
00:35 Askerlik ya da doğum borçlanması yapacak EYT'liler için kritik tarih yılbaşı! Kaçıran 33 bin lira fazla ödeyecek
00:07 Ankara ve İstanbul'da görüşmeler gerçekleştiren IMF, faiz artışı ve Merkez Bankası'nın bağımsızlığını güçlendirecek tavsiyelerde bulundu
23:44 Avrupa'da doğal gaz fiyatları yüzde 500'e yakın zamlandı, Hollanda, Rusya'ya uygulanan yaptırımları geri çekti
22:37 "Sezon sonu Barça'ya dönecek" denilen Messi, PSG'nin yeni sözleşme teklifine sıcak bakıyor
22:21 Togg'dan "Fabrika ve üretim bandı nerede?" eleştirilerine Gemlik'teki fabrikadan videolu yanıt
22:19 Alanyaspor'u 3 golle geçen Ümraniyespor, Süper Lig'deki ilk galibiyetini aldı
22:09 Anayasa değişikliği çalışmalarıyla ilgili HDP'yi ziyaret eden AK Parti'de parti içi kriz çıktı: Artık bir karar verilmeli
22:09 Kılıçdaroğlu halka seslendi: Ya kara para ile 5'li çetelerin zengin edildiği bir Türkiye'yi, ya da pırıl pırıl çok güzel bir Türkiye'yi seçeceksiniz
21:51 MHP Diyarbakır eski il başkanı Cihan Kayaalp, cinsel istismar suçundan beraat etti
21:51 Fenerbahçe'den stopere milli çözüm! Kaan Ayhan'ın transferi için görüşmelere başlandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2022 02:04:27. #1.12#
SON DAKİKA: Togg'dan "Fabrika ve üretim bandı nerede?" eleştirilerine Gemlik'teki fabrikadan videolu yanıt - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement