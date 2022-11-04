Togg'dan "Fabrika ve üretim bandı nerede?" eleştirilerine Gemlik'teki fabrikadan videolu yanıt

Türkiye'nin vizyon projeleri arasında gösterilen yerli otomobil Togg'un seri üretiminin yapılacağı Gemlik'teki fabrika 29 Ekim'de düzenlenen görkemli törenle açılmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Togg'un ilk aracını sürücü koltuğuna geçerek banttan indirerek, " Türkiye Yüzyılı'nın ilk eseri Togg'dur" demişti.

SOSYAL MEDYADA "FABRİKA YOK" ELEŞTİRİSİ

Gemlik'teki açılış sosyal medyada eleştirileri de beraberinde getirdi. Bazı sosyal medya kullanıcıları ortada bir fabrika olmadığını, seri üretim yapılmadığını iddia etti.

"ÜRETİM BANDINI GÖREN VAR MI?"

Eski Liberal Parti Genel Başkanı Cem Toker de, 2019 yılında Twitter'daki paylaşımlarında Togg'un seri üretime girip yollara çıkmasını imkansız gördüğünü belirterek, "2022'de yollarda olsun bu sözlerimi yerim" demişti. İlk Togg'un banttan indirilmesinin ardından bir paylaşım daha yapan Toker, "Bir araba gördük de, madem seri üretime başlanmış, fabrikada yapılmış, o halde tanıtılan aracın, üretim bandını filan gazetecilere gösterdiler mi? Gören var mı? Mesela böyle Toyota, Mercedes üretim bandı gibi… Gören var mı?" ifadelerini kullandı.

"ÜRETİM AŞAMALARI İLE KARŞINIZDAYIZ"

Togg, "Fabrika yok" iddialarına hem Twitter hem de Youtube'da paylaştığı videoyla yanıt verdi. Söz konusu videoda akıllı otomobilin üretim süreçleri ayrıntılı şekilde yer aldı. Videoya, "İnşaata başlangıç töreninden itibaren son gelişmeleri her ayın 18'inde sosyal medya hesaplarımızdan, Togg Teknoloji Kampüsümüzün son halini 7/24 HeyeCanlı Youtube kanalımızdan canlı olarak sizlere aktarmıştık. Şimdi de akıllı cihazlarımızın Üretim aşamaları ile karşınızdayız" notu düşüldü.

C-SUV'UN TÜM SÜREÇLERİ VİDEODA YER ALDI

Türkiye'nin tamamen elektrikli ilk aracı olan C-SUV'un üretim sürecinin tüm detaylarının en ince ayrıntısına kadar Youtube'daki 21 dakikalık videoda görülebileceği belirtildi.