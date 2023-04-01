TOGG ADINA SAHTE İNTERNET SİTESİ KURARAK VATANDAŞLARI DOLANDIRAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI - Son Dakika
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TOGG ADINA SAHTE İNTERNET SİTESİ KURARAK VATANDAŞLARI DOLANDIRAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

01.04.2023 22:57

TÜRKİYE'nin yerli otomobili TOGG adına sahte internet sitesi kurarak ön sipariş başvurusunda bulunan vatandaşları dolandıran Vedat Biren, Ankara'da yakalanarak gözaltına alındı.

TÜRKİYE'nin yerli otomobili TOGG adına sahte internet sitesi kurarak ön sipariş başvurusunda bulunan vatandaşları dolandıran Vedat Biren, Ankara'da yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Türkiye'nin yerli otomobili TOGG marka arabayı satın almak amacıyla ön kayıt başvurularının açılması ile ön kayıt yapmak isteyen vatandaşları dolandırmak amacıyla togg.satisonbasvuru.com isimli sahte internet sitesi kurulduğunu ve bazı kişilerin dolandırıldığını belirledi. İnternette 'TOGG Mobil2 Girişim Grubuna Hoşgeldiniz' başlığı altında benzer şekilde siteler oluşturularak yapılan dolandırıcılık konusu ile ilgili Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda; vatandaşların yatırmış olduğu dolandırıcılık paralarının 'Mobil2 Dijital Elektronik Limited Şirketi' isimli firmaya tanımlı hesaplara geldiği, bahse konu firma sahibinin Vedat Biren olduğu tespit edildi. Şüpheli Vedat Biren, perşembe günü Ankara'da yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan Vedat Biren, Cuma günü sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA
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Türkiye, Ankara, TOGG, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

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