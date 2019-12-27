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TOGG Başkanı Hisarcıklıoğlu: "(Türkiye'nin otomobili) 2021'de fabrikamızı tamamlayacağız. 2022'de...
6 saat önce
TOGG Başkanı Hisarcıklıoğlu: "(Türkiye'nin otomobili) 2021'de fabrikamızı tamamlayacağız. 2022'de de inşallah ilk aracımız banttan çıkmış olacak.
Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 03:30 Kaynak: AA
TOGG Başkanı Hisarcıklıoğlu: "( Türkiye'nin otomobili) 2021'de fabrikamızı tamamlayacağız. 2022'de de inşallah ilk aracımız banttan çıkmış olacak."
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