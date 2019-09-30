Son Dakika Haberleri: TOGG, Bilişim Vadisi'ne taşındı
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TOGG, Bilişim Vadisi'ne taşındı

42 dakika önce

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG), faaliyetlerine tüm birimleri ile 7 Ekim'den itibaren Bilişim Vadisi'nde devam edecek.

TOGG, Bilişim Vadisi'ne taşındı, System.String[]

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG), faaliyetlerine tüm birimleri ile 7 Ekim'den itibaren Bilişim Vadisi'nde devam edecek.

Fikri mülkiyet haklarına Türkiye'nin sahip olduğu, küresel ölçekte rekabet edecek bir otomobil markası yaratma hedefiyle Anadolu Grubu, BMC, Kök Grubu, Turkcell, Zorlu ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından 25 Haziran 2018'de kurulan Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret AŞ büyümeyi sürdürüyor.

TOGG, bugüne kadar faaliyetlerini sürdürdüğü TOBB'un Levent'te bulunan binasına büyüyen ekibiyle veda ediyor. Grup, faaliyetlerine 7 Ekim'den itibaren tüm birimleri ile Bilişim Vadisi'nde hayata geçirilen yeni merkezde devam edecek.

Anadolu Grubu, Türkiye, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 02:54 Kaynak: AA
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