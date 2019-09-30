TOGG, Bilişim Vadisi'ne taşındı
2 saat önce
Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG), faaliyetlerine tüm birimleri ile 7 Ekim'den itibaren Bilişim Vadisi'nde devam edecek.
Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG), faaliyetlerine tüm birimleri ile 7 Ekim'den itibaren Bilişim Vadisi'nde devam edecek.
Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 03:26
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