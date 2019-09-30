Son Dakika Haberleri: TOGG, Bilişim Vadisi'ne taşındı
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TOGG, Bilişim Vadisi'ne taşındı

2 saat önce

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG), faaliyetlerine tüm birimleri ile 7 Ekim'den itibaren Bilişim Vadisi'nde devam edecek.

TOGG, Bilişim Vadisi'ne taşındı, System.String[]

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG), faaliyetlerine tüm birimleri ile 7 Ekim'den itibaren Bilişim Vadisi'nde devam edecek.

Türkiye, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 03:26 
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