Togg, TruGo şarj istasyonu kurulumuna başladı!

Togg, geçtiğimiz ayın başında kendi şarj istasyonu markası olan TruGo için Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan (EPDK) lisans aldı. Bugün ise sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımda bu istasyonların ilk kurulumunu tamamladığını ve test ettiklerini söyledi.

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Togg, uzun bir süredir tesislerin inşası ve kurulumu ile uğraşıyor. Bu yılın son çeyreğine kadar da seri üretime geçmeyi hedefliyor. Hatta hedeflerde aksama olmazsa 29 Ekim'de yapılacak açılış ile birlikte fabrikada seri üretim süreci başlatılacak.

Bunun öncesinde ise temmuz ayında başlatılan deneme üretimleri devam edecek. Diğer yandan prototiplerin Euro NCAP performans, çarpışma ve siber güvenlik testlerinden 5 yıldız alması için Avrupa'ya gönderildiği biliniyor.

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Öte yandan Togg, yeni TruGo markası altında şarj istasyonu kurmak için EPDK'dan gerekli lisansları aldı. Geçtiğimiz ay yapılan açıklamaya göre ise ilk etapta 81 ilde 1000 adet istasyon kurulumu yapmayı hedefliyor.

Tabii her bir istasyonun tıpkı Tesla Supercharger'da olduğu gibi 2 soketi olacak. Ayrıca 180 kWs ve üzeri bir sunulacağı belirtiliyor. Bu doğrultuda ilk kurulumun bugün itibariyle tamamlandığı ve Togg prototipleri ile test edildiği söylendi.

Gemlik Kampüsümüzde kurulumunu yaptığımız ilk TruGo şarj cihazlarımızı, kesintisiz bir kullanıcı deneyimi tasarlamak üzere test etmeye başladık.#USECASEMobility®?#SmartCharging #TruGo#Togg pic.twitter.com/cwH5dlCoNL — Trugo (@TruGoCharging) August 4, 2022

Togg tarafından paylaşılan videoda başka bilinmeyenler de ortaya çıktı. Örneğin, bu yeni istasyon ile birlikte 180+ kWs DC hız sayesinde yüzde 20 ila yüzde 80 arası dolum 25 dakikada gerçekleşiyor. Bu da her dakikada başına 7.5 km menzil (300 km menzile sahip batarya paketi) anlamına geliyor.

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