Togg, TruGo şarj istasyonu kurulumuna başladı! - Son Dakika
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Togg, TruGo şarj istasyonu kurulumuna başladı!

04.08.2022 19:02
Togg, TruGo şarj istasyonu kurulumuna başladı!

Togg, bugün itibariyle TruGo şarj istasyonu kurulumuna başladı. Şu an için ilk cihaz üzerinde testlerin sürdüğü söylendi. İşte detaylar...

Togg, geçtiğimiz ayın başında kendi şarj istasyonu markası olan TruGo için Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan (EPDK) lisans aldı. Bugün ise sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımda bu istasyonların ilk kurulumunu tamamladığını ve test ettiklerini söyledi.

Togg, 2023'e kadar en az 50 adet TruGo şarj istasyonu kuracak!

Togg, uzun bir süredir tesislerin inşası ve kurulumu ile uğraşıyor. Bu yılın son çeyreğine kadar da seri üretime geçmeyi hedefliyor. Hatta hedeflerde aksama olmazsa 29 Ekim'de yapılacak açılış ile birlikte fabrikada seri üretim süreci başlatılacak.

Togg, TruGo şarj istasyonu kurulumuna başladı!

Bunun öncesinde ise temmuz ayında başlatılan deneme üretimleri devam edecek. Diğer yandan prototiplerin Euro NCAP performans, çarpışma ve siber güvenlik testlerinden 5 yıldız alması için Avrupa'ya gönderildiği biliniyor.

Togg'un Avrupa'da satışa çıkacağı tarih belli oldu!

Öte yandan Togg, yeni TruGo markası altında şarj istasyonu kurmak için EPDK'dan gerekli lisansları aldı. Geçtiğimiz ay yapılan açıklamaya göre ise ilk etapta 81 ilde 1000 adet istasyon kurulumu yapmayı hedefliyor.

Tabii her bir istasyonun tıpkı Tesla Supercharger'da olduğu gibi 2 soketi olacak. Ayrıca 180 kWs ve üzeri bir sunulacağı belirtiliyor. Bu doğrultuda ilk kurulumun bugün itibariyle tamamlandığı ve Togg prototipleri ile test edildiği söylendi.

Gemlik Kampüsümüzde kurulumunu yaptığımız ilk TruGo şarj cihazlarımızı, kesintisiz bir kullanıcı deneyimi tasarlamak üzere test etmeye başladık.#USECASEMobility®?#SmartCharging #TruGo#Togg pic.twitter.com/cwH5dlCoNL

— Trugo (@TruGoCharging) August 4, 2022

Togg tarafından paylaşılan videoda başka bilinmeyenler de ortaya çıktı. Örneğin, bu yeni istasyon ile birlikte 180+ kWs DC hız sayesinde yüzde 20 ila yüzde 80 arası dolum 25 dakikada gerçekleşiyor. Bu da her dakikada başına 7.5 km menzil (300 km menzile sahip batarya paketi) anlamına geliyor.

Togg'un fiyatı ne kadar olacak?

Togg C-SUV özellikleri

ÖzelliklerAçıklanan verilerMotor150 KW/ 300 KWBeygir gücü200 HP/400 HP0-100 hızlanma7.6 sn/ Menzil300 km/ 500 kmOtonom sürüş3. seviyeAks açıklığı2890 mmEuro NCAP5 yıldız hedefleniyorMotor seçenekleriArkadan çekişli/ Dört çekerBatarya seçenekleri2 PaketŞarjRapid şarj teknolojisi

2023'te 30 dakikada yüzde 80 dolum

2025'te 8 dakikada yüzde 80 dolum

Togg çıkış tarihi

ModelAraç tipiTanıtım tarihiTürkiye çıkış tarihiAvrupa çıkış tarihiMotorTogg SUVC-segment SUV27 Aralık 20192023 ilk çeyrek2024 3. çeyrekElektrikliTogg SedanC-segment Sedan27 Aralık 20192024 3 ile 4. çeyrekte–ElektrikliTogg Hatchback–Bekleniyor2030'a kadar–ElektrikliTogg Kompakt SUVB-segment SUVBekleniyor2030'a kadar–ElektrikliTogg MPV–Bekleniyor2030'a kadar–Elektrikli

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Kaynak: Shiftdelete

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, 29 Ekim, TOGG, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Togg, TruGo şarj istasyonu kurulumuna başladı! - Son Dakika

Bu haber Shiftdelete tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Shiftdelete tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Shiftdelete kurumudur.

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