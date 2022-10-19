Togg müjdeyi verdi! Şarj istasyonlarının adresi belli oldu

Togg, 10 gün sonra yeni C-SUV elektrikli ve yerli otomobilinin seri üretimine başlayacak. Fakat bir yandan da Trugo ile hızlı şarj istasyonu kurulum sürecini yürütüyor. Bugün ise Togg ve Shell arasında yeni bir anlaşma imzalandı.

Togg, 600 adet Trugo hızlı şarj istasyonunu 81 ildeki 400 Shell şubesine yerleştirecek!

Togg, bu ayın başında ilk Trugo şarj istasyonunun kurulumunu tamamladı. Bolu'da açılacak olan bu istasyonun şu an için 12 aracı aynı anda şarj edebilecek Star Charge tarafından üretilen 6 adet şarj ünitesi olduğunu biliyoruz. ShiftDelete.Net kurucusu Hakkı Alkan'ın bu istasyona olan ziyaretini aşağıdaki bağlantıdan izleyebilirsiniz.

Buna ek olarak, Togg'un eş ortaklarından Zorlu Holding'in çatısı altındaki Vestel tarafından da Trugo için üretilen onlarca şarj istasyonunun teslim edildiğini gördük. Tabii bu kadar değil. Zira çok daha güçlü bir şarj istasyonunun olduğu ortaya çıktı.

https://shiftdelete.net/togg-trugo-hizli-sarj-istasyonu-180kw-300-kw

Siemens tarafından üretilen bu istasyonlar 180 kW değil, tam 300 kW DC hızlı şarj desteği sunuyor. Bu sayede yalnızca otomobiller değil, elektrikli kamyon ve tır gibi büyük ticari araçlar da faydalanabilecek. Yani Togg'un istasyon konusunu şimdiden tamamladığını görüyoruz.

Fakat bu ünitelerin nereye kurulacağı yönünde bir bilinmezlik vardı. Bugün itibariyle bu konuya da açıklık getirildi. Togg, Shell ile anlaşma sağladıklarını açıkladı. Bu doğrultuda 600'den fazla yüksek performanslı Trugo şarj cihazı 81 ildeki 400 Shell noktasında kullanıcılara hizmet verecek.

İlgili videomuzu izlemek için aşağıdaki bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Siz Togg ve Shell arasındaki bu ortaklık hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!