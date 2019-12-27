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TOGG CEO'su Gürcan Karakaş: "Dünyada otomotivle ilgili oyunun kuralları yeniden yazılıyor.
6 saat önce
TOGG CEO'su Gürcan Karakaş: "Dünyada otomotivle ilgili oyunun kuralları yeniden yazılıyor.
Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 03:06 Kaynak: İHA
TOGG CEO'su Gürcan Karakaş: "Dünyada otomotivle ilgili oyunun kuralları yeniden yazılıyor. Otomobil akıllı bir cihaza dönüşüyor" - KOCAELİ
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