TOGG CEO'su Gürcan Karakaş: "Dünyada otomotivle ilgili oyunun kuralları yeniden yazılıyor. - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi TOGG CEO'su Gürcan Karakaş: 'Dünyada otomotivle ilgili oyunun kuralları yeniden yazılıyor. - Son Dakika Ekonomi

TOGG CEO'su Gürcan Karakaş: "Dünyada otomotivle ilgili oyunun kuralları yeniden yazılıyor.

6 saat önce

TOGG CEO'su Gürcan Karakaş: "Dünyada otomotivle ilgili oyunun kuralları yeniden yazılıyor.

TOGG CEO'su Gürcan Karakaş:

TOGG CEO'su Gürcan Karakaş: "Dünyada otomotivle ilgili oyunun kuralları yeniden yazılıyor. Otomobil akıllı bir cihaza dönüşüyor" - KOCAELİ

TOGG, CEO, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 03:06 Kaynak: İHA
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