TOGG CEO'SU KARAKAŞ BİZ O BATARYA HÜCRE KRİZİNE TAKILMAYACAĞIZ - Son Dakika

TOGG Coe'su Gürcan Karakaş, otomotiv sektörünü etkilemesi beklenen batarya hücre krizine dikkat çekerek, Biz başından itibaren bu işi planlayarak çözeceğimiz için, o batarya hücre krizine takılmayacağız dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) Coe'su Gürcan Karakaş ve Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, TEKNOFEST'te yer alan yerli otomobil standında açıklamalarda bulundu.

Bakan Varank, Ben alanda geziyorum, Türkiye'nin otomobiline olan ilgi benden daha fazla. Kimse Bakan'a bakmıyor ama arabaya bakıyor. İnşallah orada da süreçler planladığımız şekilde devam edecek. Biz Türkiye'nin otomobili projesiyle dünyada değişen otomotiv endüstrisine Türkiye'nin bir cevabını vermiş oluyoruz. Otomotiv endüstrisindeki değişimi biz daha erken görerek doğuştan elektrikli, otonom özellikleri olan ve fikri mülkiyet hakları yüzde 100 bize ait olan, bu sayede de çok farklı teknolojileri çok kolay bir şekilde entegre edebildiğimiz bir projeyi başlatmıştık. O projede planlandığı şekilde gidiyor. Bundan memnunuz dedi.

BAZI FARKLILIKLAR OLABİLİR AMA BU TASARIMIN NİTELİĞİNİ DEĞİŞTİRECEK BOYUTTA DEĞİL

TOGG Coe'su Gürcan Karakaş, Artık geleceğin dünyasında batarya teknolojilerine, güç elektroniğine sahip olmayan şirketler teknolojiye sahip olamıyorlar. O nedenle söz verdiğimiz noktadayız, planladığımız noktadayız. TOGG TV'den 24 saat izleyebileceğiniz şekilde tesisimizin adım adım her gün tamamlandığını görüyorsunuz. Biz planlar doğrultusunda 2022'nin sonunda seri üretime hazır olacak şekilde hazırlıklarımızı çalışmalarımızı yapıyoruz. Büyük bir heyecan. Öbür taraftan sorumluluğun farkındayız ama bu heyecan ve enerji bize gece-gündüz, hafta sonları uykusuz da olsa müthiş bir enerji veriyor. Bizim ilk aracımız C segmenti bir SUV, ufak tefek regülasyonlarla bazı farklılıklar olabilir ama bu tasarımın niteliğini değiştirecek boyutta değişiklikler değil dedi.

BİZ O BATARYA, HÜCRE KRİZİNE TAKILMAYACAĞIZ

Karakaş, otomotiv sektöründeki çip ve batarya sorununa dikkat çekerek, Çip krizi var doğru ve çip krizinin sebeplerini de biliyoruz, aşağı yukarı 1 sene daha süreceğini düşünüyoruz. Uzadı, daha erken çözülür denmişti ve bizim planlarımız doğrultusunda şu anda yaptığımız rezervasyonlarla çip krizine takılmayacağımızı düşünüyoruz. İkincisi; çip krizinden daha önemli bir kriz çıkacak, batarya krizi. Hücre yok. Tüm dünyada herkes elektrikli araçlara dönüşürken, daha fazla elektrikli araç üretmek için koştururken, dünyadaki hücre üreticilerinin kapasiteleri 2030 yılı sonlarına kadar tamamıyla şu an rezerve edilmiş vaziyette. Batarya teknolojisine sahip olmayan şirketler, batarya hücresinin teknolojisine sahip olmayan şirketler o teknolojiye sahip değiller. Biz başından itibaren bu işi planlayarak, çözeceğimiz için biz o biz o batarya hücre krizine takılmayacağız şeklinde konuştu.