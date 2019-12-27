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TOGG CEO'su Mehmet Gürcan Karakaş: "Artık büyükler değil; çevik, kullanıcıyı merkeze koyanlar...
6 saat önce
TOGG CEO'su Mehmet Gürcan Karakaş: "Artık büyükler değil; çevik, kullanıcıyı merkeze koyanlar başarılı oluyor.
Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 03:09 Kaynak: İHA
TOGG CEO'su Mehmet Gürcan Karakaş: "Artık büyükler değil; çevik, kullanıcıyı merkeze koyanlar başarılı oluyor. Küresel bir marka oluşturmak için yola çıktık. Doğuştan elektrikli bir otomobil geliştirmek istedik. Nesnelerin interneti ile bunu bir akıllı cihaz olarak düşünerek yola çıktık." - KOCAELİ
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