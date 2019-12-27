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TOGG CEO'su Mehmet Gürcan Karakaş: "Bizim farkımız; ortaklık yapımımızla bir ekosistem kurduk....
6 saat önce
TOGG CEO'su Mehmet Gürcan Karakaş: "Bizim farkımız; ortaklık yapımımızla bir ekosistem kurduk. Sıfır emisyonlu araçlar için sıfırdan başladık.
Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 03:14 Kaynak: İHA
TOGG CEO'su Mehmet Gürcan Karakaş: "Bizim farkımız; ortaklık yapımımızla bir ekosistem kurduk. Sıfır emisyonlu araçlar için sıfırdan başladık. Fikri mülkiyeti bizim olan bir araçtan bahsediyoruz." - KOCAELİ
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