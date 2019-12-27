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TOGG CEO'su Mehmet Gürcan Karakaş: "Projeye başlamadan önce 18 şirketi izledik.
6 saat önce
TOGG CEO'su Mehmet Gürcan Karakaş: "Projeye başlamadan önce 18 şirketi izledik.
Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 03:11 Kaynak: İHA
TOGG CEO'su Mehmet Gürcan Karakaş: "Projeye başlamadan önce 18 şirketi izledik. 15 yıllık kapsamlı bir plan hazırladık. İşinin ehli bir ekip kurduk. Kullanıcı odaklı yaklaşım kabul ettik. Dünyanın en iyileriyle çalışmaktan baka lüksümüz yok" - KOCAELİ
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