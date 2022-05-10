Togg CEO'su müjdeyi verdi: Kaç tane şarj istasyonu kurulacak? - Son Dakika
Üye Girişi

Togg CEO'su müjdeyi verdi: Kaç tane şarj istasyonu kurulacak?

10.05.2022 02:26
Togg CEO'su müjdeyi verdi: Kaç tane şarj istasyonu kurulacak?

Togg CEO'su Gürcan Karakaş, şirketin önümüzdeki 1 yıl içerisinde yapacaklarını paylaştı. Ayrıca 1000 yeni şarj istasyonu yapılacağını söyledi.

İçinde bulunduğumuz 2022 yılı itibariyle artık tüm dünya ülkeleri ve otomobil üreticileri geleceğin elektrikli araçlarda olduğunu kabul ediyor. Bu doğrultuda ise hem üretim hem de altyapı konusunda ülkemizde de bazı adımlar atılıyor. Togg CEO'su Gürcan Karakaş'da şarj istasyonu müjdeli bir haberi paylaştı.

Togg'un Twitter hesabı çalındı: Kurtarıldıktan sonra ilk açıklama geldi!

12 ay içerisinde 1000 yeni şarj istasyonu yapılacak!

Togg CEO'su Gürcan Karakaş tarafından paylaşılanlara göre önümüzdeki 12 aylık süreç içerisinde 1000 yeni elektrikli otomobil şarj istasyonu yapılacak. Bununla birlikte önümüzdeki yıl satışına başlanacak araçların altyapı çalışmalarının da hızlandığını söyleyebiliriz.

Togg CEO'su müjdeyi verdi: Kaç tane şarj istasyonu kurulacak?

Togg SUV modeli için Kasım ayında seri üretimi başlatıyor!

Togg'un otomobil üretim tesisleri ve fabrikaları neredeyse tamamlandı. Otonom makinaların teslimatlarının geçtiğimiz dönemde yapıldığı biliniyor. Ayrıca SUV modelinin prototipinin de pist testlerine başlandı.

Togg CEO'su müjdeyi verdi: Kaç tane şarj istasyonu kurulacak?

Bu sebeple bir aksilik olmadığı takdirde Togg, önümüzdeki Kasım ayında seri üretime başlayarak ilk SUV tipi otomobilini üretecek. Fakat hem Türkiye hem de küresel tanıtım etkinliğinin 2023'ün ilk çeyreğinde yapılması planlanıyor. Yani üretilen bu araçlar Ocak ila Nisan ayları arasında satışa çıkacak.

Dolayısıyla 12 ay içerisinde 1000 yeni istasyon kurma hedefinin de bu plan doğrultusunda gerçekleşeceğini ve araçlar satışa çıktığında en azından planlanan istasyonların çok büyük bir kısmının faaliyete geçmiş olacağını söyleyelim.

Togg CEO'su müjdeyi verdi: Kaç tane şarj istasyonu kurulacak?

Buna ek olarak, ülkemizde satış yapan markaların her geçen gün gelişen altyapı ve tüketiciden gelen taleple birlikte daha fazla elektrikli modeli getirdiğini söyleyelim. Öyle ki ülkemizde henüz resmi satış işlemlerini başlatmamış olan Tesla'nın otomobilleri bile ithalat yoluyla gelen rakiplerine kıyasla rekor sayıda satılıyor.

Ayrıca Ford ve Volkswagen gibi markalar halihazırda E-Transit Custom gibi ticari modellerini Türkiye'de üreteceğini söyledi. Hatta Ford Otosan, Gölcük'te üretim yapabilmek için 2 milyar dolarlık yatırım planını açıkladı.

Togg'un Gemlik'te kurulan tesisini gezdiğimiz videoyu izlemek için aşağıdaki linki tıklayabilirsiniz.

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi SDN Forum'da veya yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!

YORUMLAR
500
BCL CEO'su Patrick Comninos: 'Türkiye'deki bazı en iyi takımları seneye de BCL'de ağırlayacak olmaktan mutluyuz' BCL CEO'su Patrick Comninos: 'Türkiye'deki bazı en iyi takımları seneye de BCL'de ağırlayacak olmaktan mutluyuz' Türkiye'nin 'En Etkin 50 CHRO'su açıklandı Türkiye'nin 'En Etkin 50 CHRO'su açıklandı

Otomobil, Türkiye, TOGG, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Shiftdelete

Son Dakika Güncel Togg CEO'su müjdeyi verdi: Kaç tane şarj istasyonu kurulacak? - Son Dakika


Son Dakika
00:57 Kiracı ile ev sahibinin fatura kavgası kanlı bitti! Biri mezarda, diğeri hapiste
00:54 İngiliz uyruklu kadın azmettirdi, Iraklı kiralık katil Türk vatandaşını boğarak öldürdü!
00:43 MetroPoll Araştırma vatandaşa "Asgari ücrete yeni bir zam yapılmalı mı?" sorusunu sordu! AK Partili ve CHP'li seçmenin cevabı ortak!
00:26 TFF açıkladı! Trabzonspor - Altay karşılaşması Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılacak!
00:18 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı konut destek paketlerinin detayları belli oldu! 0,89 ve 0,99 faizle kredi verilecek
00:08 Erdoğan'ın açıklaması konut fiyatlarını ikiye katladı!
00:03 1 milyon Suriyeli için geri dönüş projesinin ayrıntılarını Cumhurbaşkanı Erdoğan anlattı: 200 bin konut yapacağız
23:22 İran nükleer anlaşmayı imzalamaya hazır! Tek şartları ABD'nin yaptırım zararlarını karşılaması
22:58 Ülkemizde 9 Mayıs günü koronavirüs sebebiyle 8 kişi hayatını kaybetti, bin 542 yeni vaka tespit edildi
22:35 Bir dönemin fenomen çocuğu Çitos Efe'nin son hali sevenlerini şaşırttı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2022 02:37:07. #1.12#
SON DAKİKA: Togg CEO'su müjdeyi verdi: Kaç tane şarj istasyonu kurulacak? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement