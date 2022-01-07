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Togg, CES 2022'de blok zinciri anlaşmasına imza attı - Son Dakika

Togg, CES 2022'de blok zinciri anlaşmasına imza attı

07.01.2022 11:07
Togg, CES 2022'de blok zinciri anlaşmasına imza attı

Türkiye'nin mobilite alanında hizmet veren küresel teknoloji markası Togg ve Avalanche blok zincirini geliştiren Ava Labs, akıllı kontratlar ile güvenli ve hızlı mobilite hizmetleri geliştirmek üzere stratejik bir ortaklığa imza attı.

Türkiye'nin mobilite alanında hizmet veren küresel teknoloji markası Togg ve Avalanche blok zincirini geliştiren Ava Labs, akıllı kontratlar ile güvenli ve hızlı mobilite hizmetleri geliştirmek üzere stratejik bir ortaklığa imza attı.

Togg'dan yapılan açıklamaya göre, USECASE Mobility yaklaşımı ile mobiliteyi bir adım öteye taşıyarak otomobilden fazlasını üretmek üzere yola çıkan Togg, CES 2022'de blok zinciri teknolojileri konusundaki stratejik partner arayışını tamamlayarak Avalanche blok zinciri platformunu geliştiren, güvenilir, hızlı, teknolojik ve Ar-Ge'ye önem veren bir platform olan Ava Labs ile iş birliğine adım attı.

Açıklamada konuya ilişkin değerlendirmesine yer verilen Togg Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş, mobilite dünyasında dijital ekonominin rolünün arttığını belirterek, "İlk günden beri Togg kullanıcıları için yeni nesil dijital mobilite çözümleri geliştiriyoruz. Ava Labs'la yaptığımız iş birliği de Togg kullanıcılarının deneyimini başka bir noktaya taşımak üzerine kurgulanıyor. Tüm mobilite ekosistemine dahil olan iş ortakları, Togg kullanıcıları ve hatta Togg sahibi olmayan kullanıcılar da bu platformdan yararlanabilecek." ifadelerini kullandı.

Ava Labs CEO'su Prof. Dr. Emin Gün Sirer de Togg'un mobilitenin geleceğine şekil verirken en ideal blok zinciri platformunu tercih ettiğini belirtti.

Sirer, "Avalanche, tamamlanma süresi bakımından blok zinciri üzerinde en hızlı akıllı kontratlara sahip ve küresel çapta ölçeklenebilir uygulamalarda kullanılabiliyor. Togg'un vizyonunu gerçekleştirmesine destek olmak ve iş birliği yapmaktan mutluluk duyuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Togg, mobilite dünyasında değişime liderlik ediyor

Açıklamaya göre, değişen kullanıcı beklentilerine paralel olarak mobil telefonlarda son 15 yılda yaşanan değişim otomotivde yaşanıyor. Togg, IoT ve M2M iletişim teknolojileri ile blok zinciri altyapısını birleştirerek mobilite dünyasında bu değişime liderlik ediyor.

Intermodal olarak adlandırılan karma modele sahip Togg Navigasyon sistemi sayesinde kullanıcılar farklı ulaşım çözümleri kullanarak seyahat etme imkanı sahip olacak.

Kullanıcılar, Togg akıllı cihazlarını önceden rezerve edilmiş şarj istasyonunda park ettikten sonra scooter ile yolculuğa devam edebilecek ya da çevredeki kahveciden kahvesini alabilecek. Bu ürün ve hizmetler karşılığında da Togg akıllı cihazın kullandığı blok zinciri teknolojisi ve akıllı kontratlar ile hızlı ve güvenli bir şekilde işlem yapabilecek. Ayrıca araçta yapılan bakım ve değişen parçalar blok zinciri üzerinde tutulacak, böylece güvenilir bir ikinci el piyasası oluşacak.

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Araştırma Geliştirme, Türkiye, TOGG, CEO, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Togg, CES 2022'de blok zinciri anlaşmasına imza attı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Togg, CES 2022'de blok zinciri anlaşmasına imza attı - Son Dakika
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