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TOGG 'En İyi 20 Marka' arasında - Son Dakika

TOGG 'En İyi 20 Marka' arasında

28.01.2022 10:30
TOGG 'En İyi 20 Marka' arasında

Türkiye'nin otomobili TOGG, 'CES'in En İyi 20 Markası' arasında yer aldı.

Türkiye'nin otomobili TOGG, 'CES'in En İyi 20 Markası' arasında yer aldı.

Türkiye'nin mobilite alanında hizmet veren küresel teknoloji markası TOGG, Tüketici Elektroniği Fuarı CES 2022'nin en iyi 20 markasından biri seçildi. TOGG'un resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Sektörünün saygın yayını Exhibitor, 2 bin 300 katılımcı arasından CES'in En İyi 20 Markası'ndan biri olarak TOGG'u seçti" ifadelerine yer verildi.

(Ali Canberk Özbuğutu/İHA)

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Twitter, Türkiye, TOGG, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: TOGG 'En İyi 20 Marka' arasında - Son Dakika
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