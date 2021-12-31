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TOGG'da kullanılacak batarya, 10 yıldır bu merkezde üretiliyor - Son Dakika

TOGG'da kullanılacak batarya, 10 yıldır bu merkezde üretiliyor

31.12.2021 11:31
TOGG'da kullanılacak batarya, 10 yıldır bu merkezde üretiliyor

Heyecanla beklenen ve çalışmaları hız kazanan yerli otomobil TOGG'un en kritik parçası olan bataryası yaklaşık 10 yıldır Sakarya Üniversitesi Araştırma-Geliştirme Uygulama Merkezi (SARGEM) tarafından üretiliyor.

Heyecanla beklenen ve çalışmaları hız kazanan yerli otomobil TOGG'un en kritik parçası olan bataryası yaklaşık 10 yıldır Sakarya Üniversitesi Araştırma-Geliştirme Uygulama Merkezi (SARGEM) tarafından üretiliyor. Yerli ve milli imkanlarla hammaddesinden son hale gelinceye kadar birçok alanda kullanılabilen bataryalar ürettiklerini aktaran Dr. Öğr. Üyesi Mahmud Tokur, "TOGG'un açıklamış olduğu elektrot ve torba batarya teknolojisini aslında biz Sakarya Üniversitesi'nde 10 yıldır üretiyoruz" dedi.

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG), yerli otomobil üretim çalışmalarına hızla devam ediyor. Yerli otomobilin Türkiye ve dünyaya tanıtılmasının ardından 2 yıllık süreç geride kaldı. 2022 sonunda banttan indirilmesi hedeflenen aracın 2023'ün ilk çeyreğinde ise satışa çıkması bekleniyor. Yerli otomobil ile ilgili yeni gelişmelerin ortaya çıktığı günlerde Sakarya Üniversitesi (SAÜ) bünyesinde hizmet veren SAÜ Araştırma-Geliştirme Uygulama Merkezi'nin de devam ettirdiği Ar-Ge çalışmaları neticesinde yerli otomobilde kullanılacak olan bataryanın üretilebildiği belirtildi.

2012 yılından beri aktif bir şekilde elektrikli araçların bataryalarını üretmeye yönelik Ar-Ge çalışmalarının yürütüldüğü merkezde; hammaddeden başlanarak pilin üretimi, imalat süreçleri ile geri dönüşümü ve daha sonrasına da çevresel, sosyal etkileri araştırmasına kadar yaşam döngüsü analizleri gerçekleştiriliyor. Pillerin üretildiği merkezde enerji teknolojilerinde kullanılan aksamın, yerli üretiminin sağlanması ve yerli sanayinin gelişerek enerji sektöründe batarya alanındaki dışa bağımlılığın azaltılması amaçlanıyor. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan SAÜ Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü ile SAÜ Araştırma ve Uygulama Merkezinde görev yapan Dr. Öğr. Üyesi Mahmud Tokur, TOGG'un bataryası için yeterli bilgi ve beceriye sahip olduklarını, bu üretime hazır olduklarını dile getirdi.

Avrupa Birliği'nin 2015 yılında gelecek hedeflerinden bataryayı çıkarttığı zaman SAÜ olarak gelecekteki hedeflerini tamamen batarya üzerine odakladıklarını aktaran Tokur, "Avrupa Birliği 2015 yılında gelecek hedeflerinden bataryayı çıkarttığı zaman biz SAÜ olarak gelecekteki hedeflerimize tamamen batarya üzerine odaklanmıştık aslında. ve bu odaklanmamızın ne kadar haklı olduğu hem pandemi koşulları hem de ülkemizde yapılan elektrikli araba ve batarya yatırımları da bunu doğrulamış, göstermiş oldu" dedi.

"BİZİM ÜRETTİĞİMİZ BATARYALAR TOGG'A ALTYAPI OLUŞTURABİLECEK NİTELİKTE"

2012 yılından beri ürettikleri bataryaların yerli otomobil TOGG için uygun olduğunu belirten ve batarya için yeterli bilgi ile beceriye sahip olduklarını belirten Tokur, "Biz elektrikli arabanın özellikle TOGG'un kullanacağı bataryanın; hammaddeden başlayarak bunun pil olarak nitelikli hale dönüştürülmesi ve üretim, kullanım, geri dönüşüm süreçlerinde ki yaşam döngüsü analizlerini ayrıntılı bir şekilde yaklaşık 100'e yakın araştırmacı ile beraber gerçekleştiriyoruz. Bizim ürettiğimiz bataryalar burada aslında 2012 yılından beri TOGG'a altyapı oluşturabilecek nitelikteki Ar-Ge çalışmalarını içeriyor. Laboratuvarımızda ürettiğimiz prototip bataryalar seri üretime geçirilir ve buradaki altyapı ile birikim kullanılırsa, gelecek planlaması açısından ülkemizin kaynaklarını verimli kullanma ve teknolojiyi ülkemizde üretme, gelecek nesillerdeki teknolojiyi de ülkemizde geliştirmeye yönelik büyük bir imkan sağlamış olacak. Eğer ki bu noktada bize görev verilir, bir sorumluluk verilirse biz seve seve elimizdeki imkanları, bütün kaynaklarımız ile beraber ülkemizin hizmetine sunmaya hazırız. Bir gün bize bu şekilde talep gelirse, biz o güne hazırız" diye konuştu.

"TOGG'UN AÇIKLAMIŞ OLDUĞU BATARYA TEKNOLOJİSİNİ 10 YILDIR ÜRETİYORUZ"

TOGG'un açıklamış olduğu elektrot ve torba batarya teknolojisini Sakarya Üniversitesi'nde 10 yıldır ürettiklerini söyleyen Tokur, "Avrupa ve Uzak Doğu'dan dünya devi otomobil üreticileri ülkemizde batarya yatırımı yapmak üzere bizimle beraber ortak çalışma teklifleri de sunmuştu. Fakat biz şu aşamada bilgi, birikimimizin ülkemizde kalarak, ülkemizin menfaatine sunulması noktasında özellikle Türkiye'de üretilecek teknolojinin, ülkemizin yapmış olduğu yatırımlar ile desteklenmesi konusunda daha istekliyiz ve o noktada daha fazla heyecanlıyız. Aslında bizim buradaki en büyük motivasyonumuz; ülkemizden çıkan hammaddenin ülkemizde üretilecek teknolojiye yani elektrikli aracın içerisinde kullanılacak bataryanın içerisine girmiş olması bizi bu noktada heyecanlandırıyor. TOGG'un açıklamış olduğu elektrot ve torba batarya teknolojisini aslında biz Sakarya Üniversitesi'nde 10 yıldır üretiyoruz" şeklinde konuştu.

(Burak Can Tokyürek - Orkun Kaya/İHA)

TOGG'da kullanılacak batarya, 10 yıldır bu merkezde üretiliyor
TOGG'da kullanılacak batarya, 10 yıldır bu merkezde üretiliyor
TOGG'da kullanılacak batarya, 10 yıldır bu merkezde üretiliyor
TOGG'da kullanılacak batarya, 10 yıldır bu merkezde üretiliyor
TOGG'da kullanılacak batarya, 10 yıldır bu merkezde üretiliyor
TOGG'da kullanılacak batarya, 10 yıldır bu merkezde üretiliyor
TOGG'da kullanılacak batarya, 10 yıldır bu merkezde üretiliyor
TOGG'da kullanılacak batarya, 10 yıldır bu merkezde üretiliyor
TOGG'da kullanılacak batarya, 10 yıldır bu merkezde üretiliyor
TOGG'da kullanılacak batarya, 10 yıldır bu merkezde üretiliyor
TOGG'da kullanılacak batarya, 10 yıldır bu merkezde üretiliyor
TOGG'da kullanılacak batarya, 10 yıldır bu merkezde üretiliyor

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Sakarya Üniversitesi, Araştırma Geliştirme, yerli oto, TOGG, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel TOGG'da kullanılacak batarya, 10 yıldır bu merkezde üretiliyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: TOGG'da kullanılacak batarya, 10 yıldır bu merkezde üretiliyor - Son Dakika
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