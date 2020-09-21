TOGG'da üretimden sorumlu isim Murat Akdaş oldu - Son Dakika

TOGG'da üretimden sorumlu isim Murat Akdaş oldu

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nda (TOGG) üretim sorumluluğu Murat Akdaş'a verildi.

TOGG'da üretimden sorumlu isim Murat Akdaş oldu, System.String[]

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nda (TOGG) üretim sorumluluğu Murat Akdaş'a verildi.

TOGG'da üretim sorumluluğu, otomotiv sektöründe 20 yılı aşkın tecrübeye sahip olan Murat Akdaş'a verildi. Son olarak, 1997 yılında çalışmaya başladığı Honda Türkiye'de Fabrika Direktörlüğü görevini yürüten Murat Akdaş, 21 Eylül 2020 tarihinden itibaren TOGG'da inşaat proje yönetimi ve üretim sorumluluğu pozisyonlarında görev yapacak. - İSTANBUL

TOGG, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2020 10:26 - Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi TOGG'da üretimden sorumlu isim Murat Akdaş oldu - Son Dakika Ekonomi

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