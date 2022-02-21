Üye Girişi
Togg'dan Gemlik tesisindeki çalışmalara ilişkin yeni paylaşım - Son Dakika

Togg'dan Gemlik tesisindeki çalışmalara ilişkin yeni paylaşım

21.02.2022 16:18
Togg'dan Gemlik tesisindeki çalışmalara ilişkin yeni paylaşım

Togg'un resmi Twitter hesabından Gemlik'teki üretim tesisindeki çalışmalarda gelinen son aşamaya ilişkin bir video paylaşıldı.

Togg'un resmi Twitter hesabından Gemlik'teki üretim tesisindeki çalışmalarda gelinen son aşamaya ilişkin bir video paylaşıldı.

Paylaşımda, "Gemlik tesisimizdeki çalışmalar planlarımız doğrultusunda hız kesmeden ilerliyor." ifadesine yer verildi.

"#YeniLigGemlik", "#Togg" etiketleriyle paylaşılan videoda, şu ifadeler yer aldı:

"Boya Binası: Yüzde 88'i bitirildi. Boya tankları ve fırınlarının kurulumları tamamlandı. 19 bin 416 metre elektrik kablosu döşendi. 21 bin 789 metre boru hattı döşendi.

Gövde Binası: Yüzde 76'sı bitirildi. Üretim hattı robotlarının yerleştirilmesine başlandı. 8 bin 893 metre elektrik kablosu döşendi. 37 bin 453 metre boru hattı döşendi.

Montaj Binası: Yüzde 79'u bitirildi. Üretim hattı robotlarının yerleştirilmesine başlandı. 12 bin 832 metre elektrik kablosu döşendi. 27 bin 386 metre boru hattı döşendi."

YORUMLAR
500
Togg'dan Gemlik tesisindeki çalışmalara ilişkin yeni paylaşım Togg'dan Gemlik tesisindeki çalışmalara ilişkin yeni paylaşım Son dakika haberleri | Bakan Pakdemirli, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu Açıklaması Son dakika haberleri | Bakan Pakdemirli, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu Açıklaması Hazine ve Maliye Bakanı Nebati OYDER heyetiyle görüştü Açıklaması Hazine ve Maliye Bakanı Nebati OYDER heyetiyle görüştü Açıklaması

Twitter, TOGG, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Togg'dan Gemlik tesisindeki çalışmalara ilişkin yeni paylaşım - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
16:19 Ardahan'da doğdu, sadece ilkokulu okuyabildi! Dünya onu dönüştürdüğü otomobillerle tanıdı: İşte Malkoç'un okuduğu ahırdan bozma okul!
16:16 Mesut Özil'den Arda Güler'e övgü: Geleceğin 10 numarası! Alex: Brezilya'dan izliyorum!
16:08 Özcan Deniz hakkında bomba iddia! Yeni aşkı Samar Dadgar ile evlenmeden önce sevgiliymiş
15:59 Son Dakika: Ukrayna'ya bağlı silahlı araçlar imha edildi! 5 kişi öldürüldü
15:45 Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı
15:45 ABD ortaya çıkardı! Putin'in 'Z' ordusu savaşa hazır
15:42 İYİ Parti Lideri, Mersin'de kendisine uzatılan elektrik faturasını gördü ve kendini tutamadı: Oooovv... bu ne ya?
15:41 Yayıncı kuruluş bir türlü belirlenemedi! Süper Lig ihalesi için Perşembe günü toplantı olacak
15:35 HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç: Yolsuzluğa karşı 'Nereden Buldun Yasası'nı çıkaralım
15:19 Oyuncak cinsel organ çalmak isteyen hırsız, kendisini engellemeye çalışan dükkanın sahibine önce cinsel saldırıda bulundu, sonra öldürdü!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2022 16:25:54. #1.11#
SON DAKİKA: Togg'dan Gemlik tesisindeki çalışmalara ilişkin yeni paylaşım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement