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TOGG'dan güzel haber...Bir ay sonra bitiyor - Son Dakika

TOGG'dan güzel haber...Bir ay sonra bitiyor

04.11.2021 11:52
TOGG'dan güzel haber...Bir ay sonra bitiyor

Türkiye'nin otomobili TOGG'un Gemlikte kurulan fabrikasının kaba inşaatının 1 ay sora tamamlanması bekleniyor.

Türkiye'nin otomobili TOGG'un Gemlikte kurulan fabrikasının kaba inşaatının 1 ay sora tamamlanması bekleniyor. 2022 sonunda üretime hazır olması planlanan fabrikanın 18 Temmuz 2020'de başlayan inşaat çalışmaları plan dahilinde ilerliyor.

Fikri ve Sinai mülkiyet hakları yüzde 100 Türkiye'ye ait doğuştan elektrikli TOGG'un yeni ligte yolculuk buluşması üzerinden bir yıl geçti. Peki 1 yıl boyunca üretilecek otomobil ve üretimin yapılacağı fabrikada neler yapıldı? Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) 1 yıl boyunca yapılan işleri ve gelinen noktayı paylaştı.

"Batarya teknolojisi konusunda Farasis ile niyet mektubu imzalandı. binek araçlar için batarya üretecek 6. ülke konumuna gelindi. Nikel oranı zengin batarya kimyası ile menzil avantajı sağlandı. Enerji depolamada ve farklı sektörlerde kullanımı için üretim planlandı. Yenilikçi hücre geliştirilmesi ve Türkiye'de üretimi için yol haritası oluşturulduğu. Doğuştan elektrikli platformun teknik ve donanım listesi tamamlandı. Elektrik mimarisi, batarya, ve güç aktarma organları tasarımı tamamlandı. Sanal paketleme, ergonomi, performans ve güvenlik simülasyonları tamamlandı. Sanal ve fiziksel prototipler oluşturuldu. İleri sürücü destek sistemleri bağlantılılık mimarisi oluşturuldu. Tasarım ve mühendislik entegrasyonu yüzde 90 oranında tamamlandı. İç ve dış renk kombinasyonları desen ve malzeme seçimleri tamamlandı. C-SUV modeli için 32 ayrı ülkede tasarım tescili alındı. TOGG Bilişim Vadisi ofisinde tasarım stüdyosu kurulmaya başlandı. C-SUV modeli için tedarikçi seçimleri tamamlandı. Yüzde 75'i Türkiye'de yerleşik olmak üzere 104 tedarikçi seçildi. Elektronik ve savunma sanayinden tedarikçiler mobilite ekosistemine dahil edildi. Tedarikçi havuzuna start-up firmaların katılımı teşfik edildi. USE-CASE Mobility kavramı küresel olarak TOGG adına tescil edildi. Mobilite ekosisteminin çekirdeğini oluşturma çalışmaları başladı. Yüzde 85'i yerli olmak üzere 200 start-up değerlendirilip görüşüldü. 50 start-up ile gizlilik sözleşmesi imzalandı. 9 start-up ile çalışma başlatıldı. Kurumlarla veri entegrasyonu ve işlenmesi konusunda çalışmalar başlatıldı. Yaygın şarj altyapısı için ilgili paydaşlarla çalışmalar başlatıldı. 113 olan çalışan sayısı 280 kişiye ulaştı. 86 olan mühendis sayısı 220 kişiye ulaştı.

GEMLİK FABRİKASININ KABA İNŞAATI 1 AY SONRA BİTİYOR

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'ndan (TOGG) yapılan açıklamaya göre, aynı çatı altında topladığı fonksiyonları, akıllı ve çevreci özellikleriyle "bir fabrikadan daha fazlası" olarak tanımlanan TOGG Gemlik Tesisi'nde inşaat çalışmaları birinci yılını doldurdu. Şirket, zemin iyileştirmeyle başladığı inşaat çalışmalarında bir yılın sonunda çatı kapama sürecine geçti. Zemin güçlendirme kolonu üretiminde 24 bin 400 adete ulaşıldı. Enerji, boya, gövde binaları zemin güçlendirmeleri tamamlandı. Beton dökümüne başlandı. Üretim hatları için makina teçhizat alınımına başlandı. Tüm tesisin çatı kapama işlemlerinin tamamlandı. Boya tesisinde 11 bin ton çelik montajı yapıldı. 20 bin metrekare çatı panel montajı tamamlandı. 10 bin metrekare kör kalıp montajı yapıldı. Üretim hattı için boya tankları yerleştirilmeye başlandı. Gövde tesisinde 4 bin 900 ton çelik montajı yapıldı. 13 bin metrekare çatı panel montajı tamamlandı. 7 bin 300 metrekare kör kalıp montajı yapıldı. Montaj tesisinde 7 bin 800 ton çelik montajı yapıldı. 13 bin 50 metrekare demir bağlandı. 38 bin metrekare çatı panel montajı yapıldı. Alt yapı çalışmaları olarak 2 bin metre yağmur suyu hattı yapıldı. 3 bin 500 metre atık su hattı yapıldı. 830 metre menfez imalatı tamamlandı. 2 bin 500 metre çevre duvarı imalatı tamamlandı. 185 bin metreküp kazı yapıldı. 136 bin metreküp dolgu yapıldı. Araç test pisti imalatına başlandı.

Bir yıllık inşaat çalışmalarında arıtma, montaj, enerji, boya, gövde, giriş ve batarya birimlerinin temel güçlendirme çalışmaları tamamlanarak, üst yapı çalışmalarına geçildi. Uzun terminli ekipman siparişlerinin verildiği TOGG Gemlik Tesisi'nde üretim ve montaj hatlarının kurulmasıyla 2022'nin son çeyreğinde ilk seri otomobilin banttan indirilmesi hedefleniyor. Tesiste üretim kapasitesi yıllık 175 bin adede ulaştığında toplam 4 bin 300 kişiye istihdam sağlanacak.

TOGG Gemlik Tesisi'nde bir yılda temel demir ve beton imalatının tamamı bitti. Çelik kolon imalatlarının yüzde 60'ı, yapısal çelik imalatının yüzde 57'si tamamlandı. Gövde tesisinde temel demir ve beton imaları tamamlanırken, prefabrik kolon imalatında yüzde 95, yapısal çelik imalatında yüzde 52 ilerleme sağlandı. Montaj tesisinde temel demir imalatının yüzde 97'si, temel beton imalatının yüzde 90'ı, prefabrik kolon imalatının yüzde 67'si, temel altı yalıtımın tümü tamamlandı. Enerji tesisinde ise temel demir ve beton imalatı bitti.

(İHA)

TOGG'dan güzel haber...Bir ay sonra bitiyor
TOGG'dan güzel haber...Bir ay sonra bitiyor
TOGG'dan güzel haber...Bir ay sonra bitiyor

Türkiye, Enerji, İnşaat, TOGG, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel TOGG'dan güzel haber...Bir ay sonra bitiyor - Son Dakika


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