TOGG'dan heyecanlandıran paylaşım; tesisler tamamlanıyor - Son Dakika
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TOGG'dan heyecanlandıran paylaşım; tesisler tamamlanıyor

18.04.2022 10:16
TOGG'dan heyecanlandıran paylaşım; tesisler tamamlanıyor

TOGG Gemlik tesislerinde çalışmalar son sürat devam ediyor.

TOGG Gemlik tesislerinde çalışmalar son sürat devam ediyor. Gemlik tesisinde bu ay boya tesisinin yüzde 96'sı, montaj tesisinin yüzde 89'u, gövde tesisinin yüzde 92'si tamamlandı.

Tükiye'nin yerli otomobili TOGG'un asfalta çıkması için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Bu doğrultuda Gemlik tesislerinde çalışmalar planlara göre devam ediyor. TOGG'dan yapılan bilgilendirmeye göre Gemlik tesislerinde boya tesisinin yüzde 96'sı, montaj tesisinin yüzde 89'u, gövde tesisinin yüzde 92'si tamamlandı.

Seri üretim başlangıcının ardından otomobilin yasal mevzuata uygunluğunun tespiti için homologasyon testlerine başlanacak. Testlerin artından TOGG'un 2023'ün ilk çeyreğinde satışa çıkması planlanıyor.

(İHA)

TOGG'dan heyecanlandıran paylaşım; tesisler tamamlanıyor

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TOGG, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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