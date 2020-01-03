TOGG'dan markalaşma adına paylaşım - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi TOGG'dan markalaşma adına paylaşım - Son Dakika Ekonomi

TOGG'dan markalaşma adına paylaşım

7 saat önce

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG), sosyal medya üzerinden markalaşma süreci ile ilgili bir video yayınladı.

TOGG'dan markalaşma adına paylaşım, System.String[]

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG), sosyal medya üzerinden markalaşma süreci ile ilgili bir video yayınladı.


Cumhurbaşkanın katılımı ile tanıtılan Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG), sosyal medya üzerinden markalaşma süreci ile ilgili video paylaştı. Paylaşılan videoda; pazar araştırması ve hedef kitlenin belirlenmesi, bilinçaltı beklenti araştırması, marka özünü tanımlama, marka adını belirleme ve test etme, gibi birçok nitelendirmeye bakılarak çalışma yapılacağını duyurdu. - İSTANBUL

TOGG, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 03:20 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

TOGG, yerli otomobilin markalaşma süreciyle ilgili bir video yayınladı
Guilherme'den kafa karıştıran hareket Yılbaşı partisinde alkolü fazla kaçıran Kylie Jenner, göğüs dekoltesini elleriyle kapattı İstanbul'da ekmeğe yüzde 20 zam kapıda

Son Dakika Haberleri
22:42 Hazine değişim ihalelerine başlayacak - Son Dakika Ekonomi
21:34 Süleymani'nin öldürülmesi sonrası petrol fiyatları arttı - Son Dakika Ekonomi
21:16 İstanbul'da ekmeğe yüzde 20 zam kapıda - Son Dakika Ekonomi
20:37 Özbekistan ile ilişkiler gelişiyor: Türkiye'de baharat markası kuruluyor - Son Dakika Ekonomi
20:34 Avrupa borsaları günü karışık seyirle kapattı - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.1.2020 22:42:47. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: TOGG'dan markalaşma adına paylaşım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]