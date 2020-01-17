TOGG'dan MHP Lideri Bahçeli'ye teşekkür - Son Dakika

TOGG'dan MHP Lideri Bahçeli'ye teşekkür
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve TOGG CEO'su Gürcan Karakaş'ı kabul etti.
Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 04:17 Kaynak: İHA
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve TOGG CEO'su Gürcan Karakaş'ı kabul etti.
MHP Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen görüşmede Hisarcıklıoğlu ve Karakaş, Genel Başkan Devlet Bahçeli'ye Türkiye'nin otomobiline verdiği destek için teşekkür etti. Hisarcıklıoğlu ve Karakaş, Bahçeli'ye otomobilin üretim süreciyle ilgili bilgiler de verdi. - ANKARA
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