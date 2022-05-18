Togg'dan süper hızlı şarj ve fabrika müjdesi!

Yerli elektrikli otomobil için son viraja giriliyor. Togg tarafından paylaşılan verilerin yanı sıra fabrika inşası ve batarya konusunda da bazı gelişme yaşandı. Yapılan açıklamalara baktığımız zaman seri üretim ve piyasaya çıkış tarihinde gecikme olmayacağı tahmin ediliyor. İşte son gelişmeler…

Togg fabrika inşasında sona geldi

Togg tarafından bugün yapılan bir sosyal medya paylaşımına göre fabrika inşası neredeyse tamamlandı. Hatta verilere baktığımızda boya tesisinin yüzde 99 oranında tamamlandığını görüyoruz. Benzer bir şekilde gövde tesisi yüzde 97, montaj tesisi de yüzde 95 oranında tamamlandı.

Togg'a yerli rakip geliyor!

Ayrıca bu ay içerisinde 208 robot ile parçalı denemelerin başlandığı söylendi. Tüm bunları göz önüne alacak olursak Kasım ayı civarında başlaması planlanan seri üretim sürecinde bir aksama yaşanmayacağı öngörülüyor.

Togg için batarya üretiminde sevindiren gelişme

Togg, batarya üretimi konusunda Çinli Farasis şirketiyle daha önce bir anlaşmaya varmıştı. Bunun sonucunda kurulan Siro'nun ise 15 gigavat saatlik batarya hücresi ve modül üretimi yapacağı söylendi. Şimdi ise bu pillerin teknik özellikleri konusunda bazı bilgiler açıklandı.

Ortaya çıkan haberlere göre Togg'un batarya üretimindeki ortağı olan Çinli Farasis şirketi, 8 dakikalık şarj ile 250 km gidebilen (yüzde 80+ dolum) ve 1.5 milyon km kullanım ömrü sunan yeni nesil bataryalarını Siro'nun Gemlik tesislerinde üretecek. Fakat dördüncü nesil yani yeni tip pillerin Togg araçlara entegrasyonu 2025 yılında olacak.

Ancak Togg'un ilk araçlarında kullanılacak pillerin de piyasa standartlarında iyi bir noktada olduğunu belirtelim. Zira 30 dakika gibi bir sürede yüzde 80 oranında dolum yapabilecek. Tabii bu verilerde bahsi geçen modelin 500 değil, 300 km menzilli model olduğunu da söyleyelim. Fakat bu sürenin 2 yıl içerisinde neredeyse 4'te 1'ine düşecek olması oldukça büyük bir gelişme.

Buna ek olarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez tarafından yapılan bir açıklamaya göre, önümüzdeki dönemde sıvı bor atıklarının ürettiği lityum karbonat ile lityum iyon batarya üretimi yapılabilecek. Konuyla ilgili yapılan açıklama ise şu şekilde:

Eti Maden'in sıvı bor atıklarından ürettiği Lityum karbonatın, lityum iyon batarya üretiminde kullanılması için Aspilsan ve Aselsan ile iş birliği protokolü imzaladık. Yerli lityum inşallah yerli teknolojinin güç kaynağı olacak.2022'de yeni bir müjde olabilir

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!