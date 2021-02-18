TOGG'dan yeni paylaşım

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Türkiye 'nin otomobilinin üretileceği tesiste çalışmalar hız kesmeden sürüyor. Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun yaptığı paylaşımda Gemlik'te yapımına devam edilen tesiste zemin güçlendirme çalışmalarında son aşamaya gelindiği aktarıldı. Ayrıca boyahane binası temelinin demir montajına başlandığı bildirildi.

İSTANBUL - Yerli otomobilin üretim tesisinde çalışmalar son sürat devam ediyor. TOGG'dan yapılan paylaşımda son duruma ilişkin bilgiler verildi.

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