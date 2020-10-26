TOGG'dan yerli otomobilin bataryası hakkında açıklama - Son Dakika

TÜRKİYE'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG), yerli otomobilde kullanılacak olan bataryanın avantajlarını, sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşımda, otomobillerin 300 ve 500 kilometre menzile sahip olacağı ve 30 dakikanın altında yüzde 80'e kadar şarj edilebileceği belirtildi.

Türkiye'nin yüksek teknolojili ilk yerli otomobilinin üretileceği fabrikanın temeli, 18 Temmuz'da Bursa'nın Gemlik ilçesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla atılırken, çalışmalar hızla devam ediyor. Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG), geçen salı günü Çinli batarya üreticisi Farasis ile anlaştıklarını duyurdu. Anlaşmaya göre, TOGG'un geliştirdiği elektrikli araçlarda kullanılacak lityum-iyon bataryalarını Farasis tedarik edecek. TOGG, sosyal medya hesabından batarya ile ilgili paylaşımda bulundu. Paylaşımda, bataryanın özellikleri ve avantajları anlatıldı.