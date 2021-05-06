TOGG, dolandırıcılara karşı uyardı: Yatırım fırsatı duyuruları gerçeği yansıtmıyor
06.05.2021 16:54
TOGG, yaptığı açıklama ile dolandırıcılar hakkında uyarıda bulundu. Sosyal medyada TOGG'un hisse senetlerini sattığı iddialarının gerçeği yansıtmadığı belirtildi. Yapılan açıklamada söz konusu iddialarla ilgili olarak, "TOGG ile herhangi bir bağlantısı yoktur, tamamen dolandırıcılık amacı taşımaktadır" ifadeleri kullanıldı.
Sosyal medya dolandırıcılarına karşı uyarıda bulunan Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG), 'yatırım fırsatı' şeklindeki duyuruların gerçekliğinin bulunmadığını açıkladı.
"TAMAMEN DOLANDIRICILIK AMACI TAŞIMAKTADIR"
Konuya ilişkin TOGG'dan yapılan açıklamada, "Çeşitli sosyal medya platformlarında çıkan ve özellikle yurt dışında yaşayan yurttaşlarımızı hedefleyen 'yatırım fırsatı' duyurularının gerçekliği bulunmayıp, TOGG ile herhangi bir bağlantısı yoktur, tamamen dolandırıcılık amacı taşımaktadır. TOGG hakkındaki tüm gelişmeleri lütfen sadece internet sitemizden ve sosyal medya hesaplarımızdan takip ediniz" ifadelerine yer verildi.
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