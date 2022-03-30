TOGG, Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi'nde - Son Dakika
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TOGG, Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi'nde

30.03.2022 16:28

TÜRKİYE'nin yerli otomobili TOGG, Ankara'da düzenlenen Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi'nde (EKO İKLİM) sergilendi.

TÜRKİYE'nin yerli otomobili TOGG, Ankara'da düzenlenen Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi'nde (EKO İKLİM) sergilendi. Ankara Ticaret Odası'nca düzenlenen ve çok sayıda firma, okul, sivil toplum ile kamu kuruluşunun yer aldığı zirvede birçok stant açıldı. Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) açtığı stantta ise Türkiye'nin yerli otomobili TOGG görücüye çıktı. Zirveye katılanlar, otomobille fotoğraf çektirip, yakından inceledi.

Zirvede ayrıca öğrencilerin geliştirdiği kompost makineleri, güneş enerji sistemleri ve akıllı okul uygulamaları yoğun ilgi gördü. Geri dönüşüme dikkat çekmek amacıyla Merzifon Belediyesi desteği ile atık malzemelerden elbise tasarlayan stilist Elif Kılıç, moda endüstrisinin petrolden sonra dünyayı en çok kirleten sektör olduğunu belirtti. Her beyaz tişört için ortalama 2 bin litre su kirletildiğini belirten Kılıç, "Bunun altını çizmek için bu çalışmayı yaptık. Amasya'nın Merzifon ilçesinden başladık ve tüm Türkiye'ye yayıldı. Bulunduğumuz ilçede atıkları toplamaya devam ediyoruz. Amacımız, çöp kabul ettiğimiz ürünlerden bir katma değer oluşturabiliriz bunu göstermek" dedi.

ORMANLARI KORUMAK İÇİN MOBİL UYGULAMA

Ankara Şehit Murat Üçöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri de geçen yılki orman yangınlarından etkilenip, geliştirdikleri mobil uygulamayı tanıttı. 1 dönümlük arazideki ağaçlara duman ve ateş sensörü takmayı planlayan öğrenciler, mobil uygulama ile yangının tespit edilmesini sağlayacak. Bir cihazın maliyetinin 100 lira olduğunu söyleyen lise öğrencisi Berk Coşkun, bu sistemle ormanları koruyacaklarını söyledi. GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR Buğra OLAÇ- Burak TEKİN- Harun ÖZALP/ ANKARA, (DHA)-

TOGG, Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi'nde
TOGG, Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi'nde
TOGG, Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi'nde

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Kaynak: DHA

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