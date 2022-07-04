Togg fiyatı ne kadar olacak? - Son Dakika
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Togg fiyatı ne kadar olacak?

04.07.2022 13:00
Togg fiyatı ne kadar olacak?

Başta yerli otomobil olan Togg fiyatı olmak üzere 160 kw'tan düşük tüm elektrikli araçların yeni fiyatları nasıl olacak?

Başta yerli elektrikli otomobil olan Togg fiyatı olmak üzere 160 kw'tan düşük tüm elektrikli araçların fiyatını etkileyecek yasa teklifi, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Kabul edilen önergeyle beraber elektrikli otomobillerden alınan ÖTV oranı değiştiriliyor.

Getirilen 700.000 TL'lik matrah ile beraber motor gücü 160 kw'ı, vergisiz fiyatı da 700.000 TL'yi geçmeyen elektrikli otomobillerden alınacak vergi tutarı yüzde 10 olarak belirlendi.

Yeni vergi düzenlemesi! Togg fiyatı ne kadar olacak?

Vergisiz fiyatı 700.000 TL'yi aşan elektrikli otomobillerden alınacak ÖTV tutarı ise yüzde 40.

Motor gücü 160 KW'ı geçen elektrikli araçlardan da fiyatı 750.000 TL'yi aşmayanlar için ÖTV oranı yüzde 50, 750.000 TL'yi aşan elektrikli otomobillerden alınacak ÖTV oranı ise yüzde 60 olacak.

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Ne değişti?

Kabul edilen önergeden önce, motor gücü 85 kW'ı geçmeyen elektrikli otomobillerden yüzde 10 oranında ÖTV alınıyordu.

Motor gücü 85 kW ile 120 kW arasında kalan elektrikli otomobillerden alınan ÖTV oranı yüzde 25, motor gücü 120 kW'ı geçen elektrikli otomobillerden alınan ÖTV oranı da yüzde 60 olarak belirlenmişti.

Bu araçlarda herhangi bir matrah limiti yoktu. Düzenlemeyle birlikte, elektrikli araçlara da içten yanmalı araçlarda olduğu gibi matrah limitleri gelmiş oldu.

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Kaynak: Shiftdelete

TOGG, ÖTV, Güncel, Son Dakika

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