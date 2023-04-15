Togg gören muhabirden ilginç hareket! Kaputunu ve tekerliğini öptü - Son Dakika
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Togg gören muhabirden ilginç hareket! Kaputunu ve tekerliğini öptü

15.04.2023 10:02

Türkiye'nin otomobili Togg, 18 Mart'ta yollara çıktı. Şanlıurfa'da park halinde bulunan bir Togg ise o noktadan yayın yapmakta olan bir muhabirin ilginç muamelesine maruz kaldı. Aracın önce kaputunu, ardından tekerini öpen muhabir, "Togg, Şanlıurfa'ya geldi. Hoş geldiniz sayın Togg, tekerini de öpelim arkadaşlar. Milli gururumuz" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin ilk elektrikli otomobili Togg, vatandaşlardan büyük ilgi gördü. Bakanlıklara verilen ve satışına başlanan Togg artık Türkiye'nin birçok yerinde de artık görülebiliyor.

TEKERLEĞİNİ BİLE ÖPTÜ

Şanlıurfa'da sergilenen Togg ise bölgede yayın yapan yerel bir muhabirin oldukça fazla ilgisini çekti. Muhabir önce aracın kaputunu daha sonra da tekerleğini öptü.

"HOŞ GELDİNİZ SAYIN TOGG"

Aracı öven muhabir o anlarda, "Cumhurbaşkanımızın ürettiği Togg, Şanlıurfa'ya geldi. Hoş geldiniz sayın Togg, tekerini de öpelim arkadaşlar. Milli gururumuz bu araba." ifadelerini kullandı.

YORUMLAR (10)
  • Yusuf Ustaf: Kani bozuklar o gururu o sahlanma sevincini bilmez sagol kardes ozgur davran Cevap Yaz 45 25 Yayından Kaldır
  • ersin gülmez: Böyle yalakalar olduğu için maalesef hicbirsey ile gurur duyamıyoruz. Yalakalikta cağ atladik Cevap Yaz 30 49 Yayından Kaldır
  • Suat Koca: Mutluluk ve gurur tepkisi. Tenrikler üretene be ürettirene Cevap Yaz 59 39 Yayından Kaldır
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Şanlıurfa, Türkiye, TOGG, Güncel, Son Dakika

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