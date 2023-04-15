Türkiye'nin ilk elektrikli otomobili Togg, vatandaşlardan büyük ilgi gördü. Bakanlıklara verilen ve satışına başlanan Togg artık Türkiye'nin birçok yerinde de artık görülebiliyor.
Şanlıurfa'da sergilenen Togg ise bölgede yayın yapan yerel bir muhabirin oldukça fazla ilgisini çekti. Muhabir önce aracın kaputunu daha sonra da tekerleğini öptü.
Aracı öven muhabir o anlarda, "Cumhurbaşkanımızın ürettiği Togg, Şanlıurfa'ya geldi. Hoş geldiniz sayın Togg, tekerini de öpelim arkadaşlar. Milli gururumuz bu araba." ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Güncel › Togg gören muhabirden ilginç hareket! Kaputunu ve tekerliğini öptü - Son Dakika