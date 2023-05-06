Togg gören vatandaştan ilginç tepki: Çiğne beni çiğne - Son Dakika
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Togg gören vatandaştan ilginç tepki: Çiğne beni çiğne

06.05.2023 20:40

Erzurum'da şehir turu atan Togg vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Bir vatandaş, görür görmez Togg'un önüne kendini atarak "Çiğne beni be çiğne" diye bağırdı.

Türkiye'nin ilk yerli ve milli otomobili Togg T10X için yapılan kura çekimlerinin ardından heyecanlı bekleyiş sona erdi. Togg T10X'in teslimatları, ilk sahiplerini yapılmaya başlandı.

"ÇİĞNE BENİ" DİYE ÖNÜNE YATTI

Erzurum'da şehir turu atan Togg vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.Bir vatandaş, görür görmez Togg'un önüne kendini atarak "Çiğne beni be çiğne" diye bağırdı.

GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILDI

Çevredeki vatandaşların şaşkın bakışları arasında gerçekleşen olay kameralara anbean yansırken görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

İlk defa TOGG gören vatandaş kendini aracın önüne attı: Çiğne beni çiğne
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Türkiye, Erzurum, TOGG, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Togg gören vatandaştan ilginç tepki: Çiğne beni çiğne - Son Dakika


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SON DAKİKA: Togg gören vatandaştan ilginç tepki: Çiğne beni çiğne - Son Dakika
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