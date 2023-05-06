Togg gören vatandaştan ilginç tepki: Çiğne beni çiğne

Türkiye'nin ilk yerli ve milli otomobili Togg T10X için yapılan kura çekimlerinin ardından heyecanlı bekleyiş sona erdi. Togg T10X'in teslimatları, ilk sahiplerini yapılmaya başlandı.

"ÇİĞNE BENİ" DİYE ÖNÜNE YATTI

Erzurum'da şehir turu atan Togg vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.Bir vatandaş, görür görmez Togg'un önüne kendini atarak "Çiğne beni be çiğne" diye bağırdı.

GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILDI

Çevredeki vatandaşların şaşkın bakışları arasında gerçekleşen olay kameralara anbean yansırken görüntüler sosyal medyada gündem oldu.