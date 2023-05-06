Türkiye'nin ilk yerli ve milli otomobili Togg T10X için yapılan kura çekimlerinin ardından heyecanlı bekleyiş sona erdi. Togg T10X'in teslimatları, ilk sahiplerini yapılmaya başlandı.
Erzurum'da şehir turu atan Togg vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.Bir vatandaş, görür görmez Togg'un önüne kendini atarak "Çiğne beni be çiğne" diye bağırdı.
Çevredeki vatandaşların şaşkın bakışları arasında gerçekleşen olay kameralara anbean yansırken görüntüler sosyal medyada gündem oldu.
Son Dakika › Güncel › Togg gören vatandaştan ilginç tepki: Çiğne beni çiğne - Son Dakika