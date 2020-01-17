TOGG heyeti, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi ziyaret etti - Son Dakika
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TOGG heyeti, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi ziyaret etti

6 saat önce

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye'nin yerli otomobilini üreten TOGG heyetini kabul etti.

TOGG heyeti, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi ziyaret etti, System.String[]

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye'nin yerli otomobilini üreten TOGG heyetini kabul etti.

MHP'den yapılan açıklamada, ziyaretin partinin genel merkezinde gerçekleştirildiği belirtildi.

Heyette TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve TOGG CEO'su Gürcan Karakaş'ın yer aldığı ifade edilen açıklamada, Hisarcıklıoğlu ve Karakaş'ın Bahçeli'ye Türkiye'nin Otomobili'ne verdiği destekten dolayı teşekkür ettiği ve otomobilin üretim süreciyle ilgili bilgi verdiği kaydedildi.

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Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 04:24 Kaynak: AA
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