TOGG heyeti, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi ziyaret etti - Son Dakika

TOGG heyeti, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi ziyaret etti

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye'nin yerli otomobilini üreten TOGG heyetini kabul etti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye'nin yerli otomobilini üreten TOGG heyetini kabul etti. MHP'den yapılan açıklamada, ziyaretin partinin genel merkezinde gerçekleştirildiği belirtildi. Heyette TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve TOGG CEO'su Gürcan Karakaş'ın yer aldığı ifade edilen açıklamada, Hisarcıklıoğlu ve Karakaş'ın Bahçeli'ye Türkiye'nin Otomobili'ne verdiği destekten dolayı teşekkür ettiği ve otomobilin üretim süreciyle ilgili bilgi verdiği kaydedildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Son Dakika

Vatandaşlara soruldu: Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz? İşte dikkat çeken anket sonuçları

Selçuk Bayraktar, Akıncı TİHA'nın karnesini verdi! 3 pekiyi, 1 zayıf

Metropoll'ün son anketine göre en çok beğenilen siyasetçi Erdoğan; ikinci sırada İmamoğlu var

Türk hackerlar, Yunan İstihbaratı'nın internet sitesini çökertti