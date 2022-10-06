Togg'dan üçüncü bomba! Uçak mı şarj edeceksiniz? - Son Dakika
Üye Girişi

Togg'dan üçüncü bomba! Uçak mı şarj edeceksiniz?

06.10.2022 18:22
Togg'dan üçüncü bomba! Uçak mı şarj edeceksiniz?

Togg, ilk Trugo şarj istasyonu kurulumunu tamamladı. Üçüncü bir şirket tarafından üretilen yeni 300 kW gücündeki istasyon da teslim edildi.

Togg, önümüzdeki haftalarda yeni C-SUV elektrikli ve yerli otomobilinin seri üretimine başlayacak. Tabii bir yandan da sürüş ve deneyim testleri ile şarj istasyonu kurulumları devam ediyor. Bugün ise 3. Trugo hızlı şarj istasyonu teslim edildi.

Togg, Trugo için 3. hızlı şarj istasyonunu duyurdu! Tam 300 kW

Trugo, bu ayın başında Bolu'da bulunan şarj istasyonu kurulumunu tamamladı. Şu an için 12 aracı aynı anda şarj edebilecek 6 istasyonun bulunduğunu görüyoruz. Ayrıca burada Star Charge tarafından üretilen yeni şarj ünitelerini konumlandırıldığını belirtelim.

Togg'dan üçüncü bomba! Uçak mı şarj edeceksiniz?

Buna ek olarak, Togg'un eş ortaklarından Zorlu Holding'in çatısı altındaki Vestel tarafından da Trugo için üretilen onlarca şarj istasyonunun teslim edildiğini gördük. Fakat şu an için bu istasyonların herhangi bir yerde kurulumu yapılmadı.

Yeni Togg prototipleri köprüde boy gösterdi!

Dışarıdan bakıldığında tasarımları biraz farklılık gösterse de bu iki istasyon da temel olarak benzer performansa ve işleve sahip. Zira ikisi de DC üzerinden 180 kW hızında şarj desteği sunuyor. Bu sayede Togg otomobilleri yüzde 20 ila yüzde 80 arası dolumu 25 dakikada gerçekleştirecek.

Bugün ise Togg ve Trugo tarafından yapılan paylaşımlarda 3. tip çok daha güçlü bir şarj istasyonunun olduğu ortaya çıktı. Siemens tarafından üretilen bu istasyonlar tam 300 kW DC hızlı şarj desteği sunuyor. Bu sayede yalnızca otomobiller değil, elektrikli kamyon ve tır gibi büyük ticari araçlar da faydalanabilecek.

Togg'dan üçüncü bomba! Uçak mı şarj edeceksiniz?

Yapılan paylaşımda ise şunlar söylendi:

İş ortaklarımızdan Siemens'in Trugo için ürettiği 300 kW gücündeki şarj cihazları kurulum için hazır. Trugo, 81 ilde hızlı şarj ve kesintisiz kullanıcı deneyimi ile tüm elektrikli araç kullanıcılarının kullanımına açık olacak.

İş ortaklarımızdan Siemens'in #Trugo için ürettiği 300 kW gücündeki şarj cihazları kurulum için hazır.

Trugo ile,

?? 81 ilde,

?? Hızlı şarj,

? Kesintisiz kullanıcı deneyimi ile,

??Tüm elektrikli araç kullanıcılarının kullanımına açık olacak.#SmartCharging @SiemensTurkiye pic.twitter.com/ZRuoi3Rv63

— Trugo (@TruGoCharging) October 6, 2022

Bolu'da kurulan istasyonu incelediğimiz videoyu aşağıdaki bağlantı üzerinden izleyebilirsiniz.

Siz bu 3 yeni Trugo şarj istasyonu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!

YORUMLAR
500
Son dakika haberi: Virajı alamayan araç 10 metreden uçuruma yuvarlandı: 6 yaralı Son dakika haberi: Virajı alamayan araç 10 metreden uçuruma yuvarlandı: 6 yaralı Uçuruma devrilen araçtaki 6 kişi yaralandı Uçuruma devrilen araçtaki 6 kişi yaralandı Virajı alamayan hafif ticari araç 10 metreden uçuruma yuvarlandı: 6 yaralı Virajı alamayan hafif ticari araç 10 metreden uçuruma yuvarlandı: 6 yaralı
Kaynak: Shiftdelete

Tragger, Siemens, Bolu, TOGG, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Togg'dan üçüncü bomba! Uçak mı şarj edeceksiniz? - Son Dakika

Bu haber Shiftdelete tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Shiftdelete tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Shiftdelete kurumudur.

Son Dakika
00:07 Başakşehir, deplasmanda Rigas Skola ile 0-0 berabere kaldı
23:57 Fenerbahçe, sahasında AEK Larnaca'yı 2-0 mağlup etti!
23:37 Fransızlardan Türk taraftarlara skandal muamele! Tepkilerin ardı arkası kesilmedi
23:32 Erdoğan'dan "Bir gece ansızın gelebiliriz mesajınızla Yunanistan'a saldırabiliriz mi diyorsunuz?" sorusuna net cevap: Konuyu doğru anlamışsın
22:59 Yatalak hastaya kötü muamele yapılan olayla ilgili 4 kişi tutuklandı!
22:43 Manchester City'de forma giyen İlkay Gündoğan'ın eşi, yaptığı paylaşım sonrası linç edilmeye başlandı
22:28 TBMM Genel Kurulu'nda, sosyal medya ve internet haberciliğine ilişkin yeni düzenlemenin 12 maddesi daha kabul edildi
22:28 ABD Başkanı Biden sırf marihuana taşıdığı için tutuklu bulunanlara af çıkardı
22:16 Sivasspor, sahasında Ballkani'ye 4-3 mağlup oldu
22:08 Türkiye-Yunanistan gerilimi Prag'daki zirvede tavan yaptı! Erdoğan'ın konuşmasından rahatsız olan Miçotakis, tekrar kürsüye çıkmış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2022 00:32:34. #1.13#
SON DAKİKA: Togg'dan üçüncü bomba! Uçak mı şarj edeceksiniz? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement