1.5 tonluk kurbanlık! Ağırlığı kadar fiyatı ve ismi de ilgi çekici - Son Dakika
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1.5 tonluk kurbanlık! Ağırlığı kadar fiyatı ve ismi de ilgi çekici

17.06.2023 13:59

Sultangazi'de kurulan kurban pazarında bin 540 kilo ağırlığı ile fenomen olan TOGG isimli dana 240 bin lira fiyatı ile alıcısını bekliyor. Dananın sahibi Veysel Günal, Sultangazi Belediyemizin yaptığı yarışmada yine iddialı olduklarını belirterek, TOGG isimli danaları ile yarışmaya aday olduklarını söyledi.

Sultangazi'de kurulan kurban pazarı bu yıl da Türkiye'nin birçok noktasından getirilen çeşitli kurbanlıklara ev sahipliği yaptı. Kurban Bayramı'na sayılı günler kalırken, pazarda yaşanan hareketlilik ise devam ediyor. Cebeci Mahallesi'nde kurulan kurban pazarının en büyük ve en pahalı kurbanlığı olarak ön plana çıkan TOGG isimli dana 240 bin liraya alıcısını bekliyor.

Bin 540 kilo ağırlığında kurbanlık! Ağırlığı kadar fiyatı ve ismi de dikkat çekiyor

ŞAMPİYONLUĞUN EN BÜYÜK ADAYI

Dananın sahibi Veysel Günal, " Sinop'tan geldik 50 baş hayvan ile Allah nasip ederse yavaş yavaş satışlarımız başlıyor. Biz de tabii her sene olduğu gibi Sultangazi Belediyemizin yaptığı yarışmada yine iddialıyız. Geçen yıl Ateş isimli dana ile çıkmıştık, fenomen olmuş ve tıklamalar almıştı. Bu sene de Allah nasip ederse 1 ton 540 kilo ile yarışmaya adayımız yerli ve milli gururumuz TOGG isimli danamız ile çıkacağız. TOGG çok uysal bir hayvandır. Yonca, mısır ve kestane ile besledik. İnşallah yarışmamızın Sultangazi'de şampiyonluğa adaydır" dedi.

Bin 540 kilo ağırlığında kurbanlık! Ağırlığı kadar fiyatı ve ismi de dikkat çekiyor

HERKES FOTOĞRAF ÇEKTİRİYOR

Açıklamasının devamında TOGG isimli dananın 240 bin liradan satışa sunulacağını ifade eden Günal, "Tabii çok merak ediyorlar. Herkes gelip dana ile fotoğraf çektiriyor. Biz de herkese çekilenlere saygı, sevgi sunuyoruz. TOGG ile devam edeceğiz ve milli gururumuz TOGG olacak. İnşallah yarışmanın bu sene fenomeni ve şampiyonudur. Çok çok uysal bir hayvanımızdır. Yaklaşık 4 yaşındadır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
YORUMLAR (2)
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Sultangazi'de 1 ton 200 kiloluk dev dana alıcısını bekliyor Sultangazi'de 1 ton 200 kiloluk dev dana alıcısını bekliyor

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Son Dakika Yaşam 1.5 tonluk kurbanlık! Ağırlığı kadar fiyatı ve ismi de ilgi çekici - Son Dakika


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SON DAKİKA: 1.5 tonluk kurbanlık! Ağırlığı kadar fiyatı ve ismi de ilgi çekici - Son Dakika
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