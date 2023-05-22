Togg ıslak zeminde Porsche ile kapışırken, yerli otomobilin Porsche'a büyük fark atması dikkat çekti

Türkiye'nin yerli otomobili Togg, geçtiğimiz ay fabrikadan çıkarak yollara indi. Farklı renkleri ile Cumhurbaşkanı Erdoğan başta olmak üzere birçok bakan, belediye başkanının yanı sıra satın alma hakkı kazanan vatandaşlara da teslim edilen Togg, büyük ilgi görüyor.

PORSCHE'A FARK ATTI

Başarısı ve özellikleriyle birçok araba tutkunundan tam not alan Togg, bu kez de ıslak zeminde Porsche Panamera ile kapıştı. 100 kilometreye 7 saniyede çıkmayı başaran Togg'un kalkış anında Porsche'a büyük bir fark atması dikkat çekti.

MENZİL KONUSUNDA İDDİALI

Türkiye otomotiv pazarında C-SUV segmentinde Çin, Güney Kore ve Avrupalı markaların modelleri satılıyor. Bunlar arasında T10X özellikle menzili ve fiyatıyla öne çıkıyor. T10X'in fiyatları, V1 RWD Standart Menzil (314 km) 953 bin TL, V2 RWD Standart Menzil (314 km) 1 milyon 55 bin TL ve V2 RWD Uzun Menzil (523 km) 1 milyon 215 bin TL olarak belirlendi.

T10X'in rakiplerine bakıldığında ise Güney Kore'ye ait bir markanın aynı segmentteki modeli, Türkiye'de 460 kilometre (km) menzil ve 1 milyon 399 bin TL liste fiyatıyla alıcı buluyor. Elektrikli otomobillerde satın alma tercihini belirleyen unsurlardan biri de şarj süreleri olarak kabul ediliyor. T10X'e ilişkin açıklanan veriler, Türkiye'nin "akıllı cihazının" bu konuda da rakipleri arasında iddialı olduğunu ortaya koyuyor.