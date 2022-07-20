TOGG İSTANBUL'DA SERGİLENİYOR

Türkiye'nin yerli ve milli otomobili TOGG'un Konsept Akıllı Cihazı, Beşiktaş'taki alışveriş merkezinde sergilenmeye başladı. 3 ay boyunca ziyaretçiyle buluşacak otomobile, ilk günden vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi.

İlk kez ocak ayında ABD'de düzenlenen Tüketici Elektroniği Fuarı CES 2022'de tanıtılan TOGG Konsept Akıllı Cihaz, bugün Beşiktaş'taki Zorlu Center'da sergilenmeye başladı. Seri olarak üretilmesi planlanmayan Konsept Akıllı Cihaz, TOGG'un gelecekte yollara çıkaracağı diğer akıllı cihazlarla ilgili ipuçları veriyor. Bugün ziyaretçilerle buluşan sedan model Konsept Akıllı Cihaz, Levazım girişindeki alanda 3 ay boyunca sergilenecek. TOGG'un gelecek vizyonunu ortaya koyan akıllı cihaz, ilk günden ilgi odağı oldu.

ZİYARETÇİLERDEN TAM NOT

Sergilenen otomobili görmeye gelen Gökhan Güngör, "Araç güzel ve çok lüks. Umarım fiyatı da güzel olur. Elimden gelirse benim ilk tercih edeceğim araba olur. Çok güzel duruyor hem makam aracı gibi, hem SUV gibi. Birçok aranılan şey var. Çok elektronik olduğu için ne kadar arıza çıkartır onları düşünmek gerekiyor. Ama tercih edilir ve güzel" dedi.

Cengiz Ertuğrul da, "Tasarım açısından, görsellik açısından size kattığı o derinlik hissi bambaşka bir şey. Muhteşem bir şey. Çok gurur verici, etkileyici bir tasarım. Yapanların emeğine sağlık. Yerli ve milli olması bambaşka bir şey. Tüylerimiz diken diken oluyor" ifadelerini kullandı.

Almanya'dan Türkiye'ye gelen Hidayet Mümin de, "TOGG'u zaten Almanya'dan takip ediyoruz. Çok güzel, dışı ve dizaynı. Çok yakınına giremiyoruz, biraz daha sabırla beklememiz lazım. İnşallah yakında sürebiliriz" diye konuştu.

Metalik gri renge sahip TOGG'un dış tasarımının yanı sıra iç tasarımında da dikkat çekici özellikler bulunuyor. Orta sütunu ortadan kaldıran tasarımla kapılar kitap gibi açılıyor. İstasyonlarda ve güneş paneliyle şarj edilebilen otomobil, 300 ve 500 kilometre menzil opsiyonuna sahip.