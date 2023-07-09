Togg Marka Araç, Kuma Batan Otomobili Kurtardı - Son Dakika
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Togg Marka Araç, Kuma Batan Otomobili Kurtardı

Togg Marka Araç, Kuma Batan Otomobili Kurtardı

09.07.2023 16:53

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde kuma batan bir otomobil, Togg marka araç tarafından çekilerek kurtarıldı. Olay, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi ve sosyal medyada büyük ilgi gördü.

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde kuma batan otomobilin, Togg marka araç tarafından bulunduğu yerden çekilmesi cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

Arnavutköy sahilinde kumsala giren bir otomobil, patinaj yaparken battığı yerden tüm çabalara rağmen çıkartılamadı.

Olay yerinden geçerken durumu fark eden, yerli ve milli otomobil Togg sahibi vatandaş, yardım için aracını kuma saplanan otomobile bağladı.

Togg'un, kuma saplanan aracı çekerek saplandığı yerden kurtarması, bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Sosyal medyada yoğun ilgi gören görüntülerde, olayı izleyenlerin "Helal sana", "Yaparsa Togg yapar" ve "Arabayı sürükledi, mükemmel." şeklindeki ifadeleri yer alıyor.

Kaynak: AA
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İstanbul, Tragger, TOGG, Otomobil, Son Dakika

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