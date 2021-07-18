TOGG montajı yapılan yerli otomobilin gövdesini ilk kez paylaştı: Bizi izlemeye devam edin

İlk yerli otomobil TOGG'da bir ilke daha imza atıldı. Üretim süreci yolunda emin adımlarla ilerlenen otomobilin gövde montajı gerçekleştirildi. Açıklama, Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) sosyal medya hesabından yapıldı.

"BİZİ İZLEMEYE DEVAM EDİN"

Konuyla ilgili TOGG'dan yapılan açıklamada, ''Tamamı ülkemizde üretilen parçalarla Gebze'de montajı yapılan ilk gövdemiz. Bizi izlemeye devam edin'' denildi.

Fabrika inşaatı hızla devam eden Türkiye'nin Otomobili TOGG, 2022 yılının sonunda seri üretime geçecek.

İşte heyecanlandıran o görüntü;