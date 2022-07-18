Togg müjdeyi verdi! Geri sayım başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Togg müjdeyi verdi! Geri sayım başladı

18.07.2022 21:00
Togg müjdeyi verdi! Geri sayım başladı

Togg, bugün sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda seri üretim öncesi yapılan deneme üretimlerine başlayacağını söyledi.

Togg, uzun bir süredir tesislerin inşası ve kurulumu ile uğraşıyor. Bu yılın son çeyreğine kadar da seri üretime geçmeyi hedefliyor. Bugün Togg tarafından yapılan paylaşımda ise seri üretimin hemen öncesinde gerçekleşen robotlu deneme üretimlerine önümüzdeki günlerde başlanacağı duyuruldu.

Togg, seri üretim öncesi denemelere başlıyor!

Togg tarafından yapılan son paylaşımda 18 Temmuz 2020'de Gemlik tesisinin inşaata başlangıç töreninden bugüne, yani 2 yıllık süre içerisinde gelinen aşama ve de burada kullanılan beton ve demirin miktarından işgücüne kadar birçok önemli veri paylaşıldı. Ayrıca Togg, seri üretim öncesi deneme üretimlerine başlayacağını söyledi.

Togg müjdeyi verdi! Geri sayım başladı

Zemin güçlendirme çalışmalarında 44 bin adet beton kolon kullanıldığı ve 536 bin metre küp alanda kazı çalışması yapıldığı paylaşıldı. Ayrıca 493 bin metre küp yapısal dolgu yapılırken 34 bin ton demir kullanıldığı belirtildi.

Togg, otoyol hız testine çıktı! Adeta ışınlandı

Tüm süreçte ise toplamda 325 bin metre küp beton ve 33 bin ton çelik kullanıldı. İnşaat çalışmalarında görev alan 9 bin 700 kişinin de 3 milyon saati aşan bir işgücü sağladığı belirtildi. Bu süreç ile birlikte 250 robot üretim hattı için devreye alındı.

Togg müjdeyi verdi! Geri sayım başladı

Bununla birlikte Avrupa'nın en temizi olduğu söylenen boyahane bölümü ise ekipman kurulumu dahil olmak üzere tamamlandı. Ayrıca 1.6 kilometre uzunluğundaki üretilen otomobillerin test edileceği parkurun faaliyete hazır olduğu söylendi.

Tesisin tamamına baktığımızda ise 230 bin metre karesi kapalı olmak üzere (Farasis ile ortak kurulan Siro'nun pil üretim tesisi hariç) toplamda 1.2 milyon metre karelik bir alanın hazır olduğu belirtildi. Togg burada 4 bin 300 kişiyi istihdam etmeyi ve de 2030 sonuna kadar 1 milyon otomobil üretmeyi hedefliyor.

Deneme üretimine geri sayım başladı.

Şimdi Gemlik'te deneme üretimine hazırlık zamanı. İşte 2 yıl boyunca #YeniLigGemlik çalışmaları…#HeyeCanlı#YeniLigeYolculuk #Togg pic.twitter.com/kJdFaTi0NL

— Togg (@Togg2022) July 18, 2022

Halihazırda ise farklı istasyonlarda parçalı üretim provalarının yapıldığını biliyoruz. Robotlar ile birlikte seri üretim denemeleri ise önümüzdeki günlerde başlayacak. Tabii planın önünde gidiliyor olsa da Avrupa normlarında teknik yeterlilik testlerinin tamamlanması gerekiyor. Bu sürecin sonunda ise 2023'ün ilk çeyreğinde (Mart ayı gibi) satışa çıkacak.

Togg C-SUV özellikleri

ÖzelliklerAçıklanan verilerMotor160 KW/ 320 KWBeygir gücü215 HP/430 HP0-100 hızlanma7.6 sn/ Menzil300 km/ 500 kmOtonom sürüş3. seviyeAks açıklığı2890 mmEuro NCAP5 yıldız hedefleniyorMotor seçenekleriArkadan çekiş/ Dört çekerBatarya seçenekleri2 PaketŞarjRapid şarj teknolojisi

30 dakika altında tam dolum

Togg'un fiyatı ne kadar olacak? Aşağıdaki videoyu izleyerek tahminimizi öğrenebilirsiniz.

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!

YORUMLAR
500
Yerli otomobil Togg'da geri sayıma geçildi: Deneme üretimi için hazırlıklar başladı Yerli otomobil Togg'da geri sayıma geçildi: Deneme üretimi için hazırlıklar başladı Dünyanın en büyük drone 'otoyolu' kuruluyor Dünyanın en büyük drone 'otoyolu' kuruluyor
Kaynak: Shiftdelete

TEM Otoyolu, TOGG, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Togg müjdeyi verdi! Geri sayım başladı - Son Dakika

Bu haber Shiftdelete tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Shiftdelete tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Shiftdelete kurumudur.

Son Dakika
21:05 Ordu'da traktörün lastiklerini yıkamak isteyen sürücü akıntıya kapıldı: Mahsur kaldığı dereden halatla kurtarıldı
20:59 Yerli otomobil Togg'da geri sayıma geçildi: Deneme üretimi için hazırlıklar başladı
20:37 Paris'te vatandaşlar 50 dakika boyunca trende mahsur kaldı! Kapılar açılınca bir sonraki durağa yürüyerek vardılar...
20:23 Doktorların uyarısı nafile! Etiyopyalılar asırlardır süren geleneğini sürdürerek çiğ et yemeye devam ediyor
19:55 Hülya Avşar, minibüste çalan Ankara havası eşliğinde oyun oynadı! O anların videosu büyük ilgi çekti
19:53 KYK kredileriyle ilgili alınan karar sonrası Twitter'da gündem olan Kılıçdaroğlu'ndan hükümete gönderme: EYT yükleniyor...
18:24 KYK borçlarında enflasyon ve faiz siliniyor! Borçlu olanlar ve yeni kredi alacaklar düzenlemeden faydalanabilecek
17:51 Alparslan Öztürk'ün eşi Ebru Şancı'ya tokat atar gibi yapması sonrası ortalığı buz kesti! Aile büyükleri şaşkınlıklarını gizleyemedi
17:30 Erdoğan, şartlı NATO üyeliği verilen İsveç ve Finlandiya'ya gözdağı verdi: Gerekli adımlar atılmazsa süreci dondururuz
17:23 Morg çalışanı kadından akılalmaz ifşa! Cesede kedi kıyafeti giydirmek istemişler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.07.2022 21:17:12. #1.12#
SON DAKİKA: Togg müjdeyi verdi! Geri sayım başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement