Togg müjdeyi verdi! Geri sayım başladı

Togg, uzun bir süredir tesislerin inşası ve kurulumu ile uğraşıyor. Bu yılın son çeyreğine kadar da seri üretime geçmeyi hedefliyor. Bugün Togg tarafından yapılan paylaşımda ise seri üretimin hemen öncesinde gerçekleşen robotlu deneme üretimlerine önümüzdeki günlerde başlanacağı duyuruldu.

Togg, seri üretim öncesi denemelere başlıyor!

Togg tarafından yapılan son paylaşımda 18 Temmuz 2020'de Gemlik tesisinin inşaata başlangıç töreninden bugüne, yani 2 yıllık süre içerisinde gelinen aşama ve de burada kullanılan beton ve demirin miktarından işgücüne kadar birçok önemli veri paylaşıldı. Ayrıca Togg, seri üretim öncesi deneme üretimlerine başlayacağını söyledi.

Zemin güçlendirme çalışmalarında 44 bin adet beton kolon kullanıldığı ve 536 bin metre küp alanda kazı çalışması yapıldığı paylaşıldı. Ayrıca 493 bin metre küp yapısal dolgu yapılırken 34 bin ton demir kullanıldığı belirtildi.

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Tüm süreçte ise toplamda 325 bin metre küp beton ve 33 bin ton çelik kullanıldı. İnşaat çalışmalarında görev alan 9 bin 700 kişinin de 3 milyon saati aşan bir işgücü sağladığı belirtildi. Bu süreç ile birlikte 250 robot üretim hattı için devreye alındı.

Bununla birlikte Avrupa'nın en temizi olduğu söylenen boyahane bölümü ise ekipman kurulumu dahil olmak üzere tamamlandı. Ayrıca 1.6 kilometre uzunluğundaki üretilen otomobillerin test edileceği parkurun faaliyete hazır olduğu söylendi.

Tesisin tamamına baktığımızda ise 230 bin metre karesi kapalı olmak üzere (Farasis ile ortak kurulan Siro'nun pil üretim tesisi hariç) toplamda 1.2 milyon metre karelik bir alanın hazır olduğu belirtildi. Togg burada 4 bin 300 kişiyi istihdam etmeyi ve de 2030 sonuna kadar 1 milyon otomobil üretmeyi hedefliyor.

Deneme üretimine geri sayım başladı. Şimdi Gemlik'te deneme üretimine hazırlık zamanı. İşte 2 yıl boyunca #YeniLigGemlik çalışmaları…#HeyeCanlı#YeniLigeYolculuk #Togg pic.twitter.com/kJdFaTi0NL — Togg (@Togg2022) July 18, 2022

Halihazırda ise farklı istasyonlarda parçalı üretim provalarının yapıldığını biliyoruz. Robotlar ile birlikte seri üretim denemeleri ise önümüzdeki günlerde başlayacak. Tabii planın önünde gidiliyor olsa da Avrupa normlarında teknik yeterlilik testlerinin tamamlanması gerekiyor. Bu sürecin sonunda ise 2023'ün ilk çeyreğinde (Mart ayı gibi) satışa çıkacak.

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