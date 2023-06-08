TOGG otomobili Batman'da dar gelirli ailelerin gelin arabası olarak hizmet verecek - Son Dakika
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TOGG otomobili Batman'da dar gelirli ailelerin gelin arabası olarak hizmet verecek

08.06.2023 19:43

Batman Valiliği, TOGG otomobilini dar gelirli ailelerin gelin arabası olarak hizmete sunduğunu duyurdu. Vali Ekrem Canalp, toplumun refahı ve mutluluğuna katkıda bulunma amacıyla aracın vatandaşların hizmetine sunulduğunu belirtti. Rezervasyonlar Batman Valiliği koordinasyonunda yapılacak.

Batman Valiliğine tahsis edilen TOGG otomobili dar gelirli ailelerin gelin arabası olarak hizmet verecek.

Vali Ekrem Canalp, TOGG aracını toplumun refahı ve mutluluğuna katkıda bulunma amacıyla gelin arabası olarak kullanılmak üzere vatandaşların hizmetine sunduklarını söyledi.

Canalp, kendisi için tahsis edilen bu özel aracı, sevgiyle yola çıkan çiftlerin en önemli günlerinde kullanabilmeleri ve unutulmaz anılar biriktirebilmeleri için dar gelirli vatandaşların hizmetine sunduğunu ifade etti.

TOGG gelin arabası rezervasyonları için başvurular, Batman Valiliği koordinasyonunda gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA
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Son Dakika Otomobil TOGG otomobili Batman'da dar gelirli ailelerin gelin arabası olarak hizmet verecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: TOGG otomobili Batman'da dar gelirli ailelerin gelin arabası olarak hizmet verecek - Son Dakika
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