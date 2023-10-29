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TOGG sahipleri Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamalarında konvoy yaptı - Son Dakika

TOGG sahipleri Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamalarında konvoy yaptı

Son Güncelleme: 29.10.2023 16:14

Türkiye'nin ilk yerli otomobili TOGG sahipleri, Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamalarında konvoy halinde Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden geçti. TOGG'lar, saat 13.45'te Avrupa yakasında buluşarak Anadolu Yakası'na geçti.

Türkiye'nin yerli otomobili TOGG, Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamalarında konvoy yaparak Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden geçti.

TOGG'LAR CUMHURİYET'İN 100. YILI KUTLAMALARINDA

Türkiye'nin yerli otomobili TOGG, Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamalarındaki yerini aldı. 29 Ekim 2022'de banttan inen ve çekilişle sahiplerine teslim edilen TOG'lar Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamalarında Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden konvoy halinde geçti.

KONVOY HALİNDE KÖPRÜDEN GEÇTİLER

Saat 13.45'te Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün Avrupa yakasında buluşan yüzlerce TOGG kullanıcısı konvoy halinde Anadolu Yakası'na geçti.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Otomobil TOGG sahipleri Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamalarında konvoy yaptı - Son Dakika


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SON DAKİKA: TOGG sahipleri Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamalarında konvoy yaptı - Son Dakika
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