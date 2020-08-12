TOGG'tan yerli aracın fiyatıyla ilgili açıklama - Son Dakika

TOGG'tan yerli aracın fiyatıyla ilgili açıklama

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) seri üretime geçilecek elektrikli yerli otomobiller için paylaşılan fiyat bilgileri hakkında, "2022'den önce açıklamamız mümkün değil" açıklamasında bulundu.

TOGG'tan yerli aracın fiyatıyla ilgili açıklama, System.String[]

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) seri üretime geçilecek elektrikli yerli otomobiller için paylaşılan fiyat bilgileri hakkında, "2022'den önce açıklamamız mümkün değil" açıklamasında bulundu.

TOGG'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Türkiye'nin Otomobili'nin fiyatlarını kim açıkladı bilmiyoruz ama biz açıklamadık. Üstelik 2022'den önce de açıklamamız mümkün değil. Lütfen bu türden haberlere itibar etmeyiniz. Gelişmeler ve daha fazlası için bizi takip etmeye devam ediniz" ifadelerine yer verildi.

(Mehmet Kalay/İHA)

Türkiye, TOGG, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.08.2020 22:22

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel TOGG'tan yerli aracın fiyatıyla ilgili açıklama - Son Dakika
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