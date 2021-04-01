TOGG Tasarım Lideri Günak'tan göreve başlamasına ilişkin değerlendirme Açıklaması - Son Dakika

Türkiye'nin Otomobili Girişim Gurubu (TOGG) Tasarım Lideri Murat Günak, TOGG'da göreve başlamasına ilişkin, "Başından beri parçası olduğum TOGG'un tasarım yolculuğunun ulaştığı bu aşamada daha fazla sorumluluk alacak olmaktan onur ve mutluluk duyuyorum." ifadesini kullandı.

TOGG'da Tasarım Lideri olarak bugün göreve başladığı duyurulan Günak, AA'ya açıklamada bulundu.

TOGG tarafından paylaşılan açıklamasında, başından beri parçası olduğu TOGG'un tasarım yolculuğunun ulaştığı bu aşamada daha fazla sorumluluk alacak olmaktan onur ve mutluluk duyduğunu belirten Günak, "Küresel bir marka olmak üzere yola çıkmış olan TOGG'un uzun vadeli planları içinde önemli yer tutan otomobillerinin tasarım DNA'sını geliştirecek ekibin bir parçası olmak oldukça heyecan verici." değerlendirmesinde bulundu.

Kariyerinde önemli başarılar var

İstanbul doğumlu olan Murat Günak, ortaokulu İstanbul'da bitirdikten sonra Almanya'nın Kassel kentindeki Güzel Sanatlar Akademisi'nde endüstriyel tasarım bölümünde eğitim aldı.

Mezun olduktan sonra 2 yıl Ford Almanya'da çalışan ve daha sonra 8 yıl Mercedes-Benz'de tasarımcılık yapan Günak, 1994 yılında Peugeot'ya Tasarım Şefi olarak atandı. Günak, 1998'de Mercedes-Benz ve DaimlerChrysler'e tüm binek otomobiller için Başkan Yardımcısı olarak geri döndü.

Nisan 2003'te Volkswagen marka grubu tasarım ekibine katılan ve 1 Ocak 2004'te Volkswagen Grubu'nun Tasarım Müdürü olarak görev alan Günak, görevi sırasında gruptaki tüm markaların tasarım faaliyetlerinden sorumlu oldu.

Günak'ın tasarımını yaptığı otomobiller arasında Mercedes SLK, Mercedes C Serisi, Peugeot 206, Volkswagen Eos ve Volkswagen Golf GTI bulunuyor.