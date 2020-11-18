TOGG teknolojisi MÜSİAD Expo'da

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG), ürün gamındaki bütün modellerinde kullanacağı doğuştan elektrikli, akıllı ve bağlantılı platformlarının teknolojisini MÜSİAD Expo Fuarı'nda katılımcılarla buluşturuyor.

TOGG açıklamasına göre, global trendlerin ziyaretçilerle buluşturulduğu, 18-21 Kasım tarihlerinde İstanbul TÜYAP Fuar Merkezi'nde gerçekleşen MÜSİAD Expo'da TOGG, geliştirdiği teknolojilerin 6 temel özelliğini ve platformunun üretim aşamalarını fuarda sergileyerek katılımcıları bilgilendirecek. TOGG'un teknolojileri fuarda 7'nci salonda, 731 numaralı stantta yer alıyor.

TOGG'un sergileyeceği teknolojiler arasında; "Doğuştan elektrikli modüler platform", "Yüksek Menzil", "Etkileyici Performans", "Sürüş Konforu", "İleri Sürüş Güvenliği" ve "Zamanın Ötesinde Akıllı Sürüş" başlıkları yer alıyor.

Teknoloji başlıklarında ise şu detaylar bulunuyor:

"Doğuştan Elektrikli Modüler Platform: Üstün özelliklere sahip segmentinin en uzun aks mesafesi. Yüksek verimlilik, konfor, dayanıklılık ve güvenlik gibi gereklilikleri bir arada sağlayabilen, farklı genişlik ve uzunluklara olanak veren, doğuştan elektrikli modüler platform. Yüksek Menzil: Yüksek enerjili ileri teknoloji Li-ion batarya teknolojisiyle, 300+ km ve 500+ km menzil seçenekleri. Yüzde 80 doluluğa kadar 30 dakikanın altında hızlı şarj imkanı. Gelişmiş batarya yönetim sistemleri ve aktif termal yönetim sistemlerinin sağladığı uzun ömürlü batarya hücreleri. Etkileyici Performans: 200 ve 400 beygir güç seçenekleri sunan güç aktarma organı seçenekleri. Nefes kesen ivmelenme performansı ile 0-100km/saat, arkadan itişli versiyon (RWD) ile 7.6 saniye, tüm tekerleklerden çekiş (AWD) ile 4.8 saniye. Yüksek verimli ve kompakt motor-şanzıman-invertör tümleşik tasarımı.

Sürüş Konforu: Önde konfor ve performansı ideal biçimde birleştiren McPherson süspansiyon sistemi. Arkada sportif ve dinamik sürüş hissi, mükemmel yol tutuş ve sürüş konforu arasında ideal bir denge sağlayan tam bağımsız entegre süspansiyon sistemi. İleri Sürüş Güvenliği: EuroNCap 5 Yıldız seviyesine uygun güvenlik. 7 standart ve 2 opsiyonel hava yastığı ile desteklenen ileri seviye güvenlik sistemleri. Platforma entegre edilmiş batarya ile yüksek çarpışma dayanımı ve yüzde 30 arttırılmış burulma direnci. Zamanının Ötesinde Akıllı Sürüş: İnternet üzerinden güncellenebilen, yüksek seviyede özerklik sağlayan, tepeden tırnağa bağlı araç mimarisi. ADAS Seviye 2+ ve eşsiz 'trafik sıkışıklığı pilotu' özellikleri. ADAS Seviye 3 ve ötesine kolayca dönüşüm sağlayacak esnek mimari topolojisi."