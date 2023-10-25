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Togg, tepkiler sonrası Fatih Altaylı'nın da yer aldığı etkinliğin sponsorluğundan çekildi - Son Dakika

Togg, tepkiler sonrası Fatih Altaylı'nın da yer aldığı etkinliğin sponsorluğundan çekildi

Son Güncelleme: 25.10.2023 11:28

Togg, gelen tepkiler üzerine Fatih Altaylı'nın da konuşma yapacağı etkinliğin sponsorluğundan çekildi. Birçok kişinin Togg'un Altaylı'ya sponsor olduğunu öne sürmesinin ardından şirketten yapılan açıklamada, "Bazı mecralarda, etkinlikte yer alma şeklimizin amacı dışında tartışmalara konu olması üzerine organizasyondan çekilme kararı aldık" denildi.

Gazeteci Fatih Altaylı'nın konuk olduğu etkinliğe sponsor olan Togg, sosyal medyada yaşanan tartışmaların ardından organizasyondan çekildiğini duyurdu.

TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Togg, 6- 10 Kasım tarihinde Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen "Brand Week İstanbul" etkinliğine sponsor olmuştu. Togg'un Fatih Altaylı'nın da konuşma yapacağı etkinliğe sponsor olması tepki çekmişti.

Togg, tepkiler sonrası Fatih Altaylı'nın da yer aldığı etkinliğin sponsorluğundan çekildi

"CEBİME 5 KURUŞ BİLE GİRMİYOR"

Birçok kişi durumu saptırarak Togg'un Altaylı'ya sponsor olduğunu öne sürmüştü. Yaşananlar üzerine bir açıklama yapan Altaylı, "Ben o etkinlikte geçen yıl da bir panelde yer aldım. O zaman da Togg sponsordu. Bu işten para falan almıyorum. Togg'un sponsorluğundan gelen paradan benim cebime 5 kuruş bile girmiyor." dedi.

TOGG'DAN AÇIKLAMA

Gelişmelerin ardından Togg, etkinliğin sponsorluğundan çekildi. Togg'dan yapılana açıklamada, "Marka ve ürünlerimizi pazarlama profesyonelleriyle buluşturmak amacıyla önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek olan bir etkinlikte 'kurumsal sponsor'lardan biri olarak yer alma kararı almıştık. Ancak bazı mecralarda, etkinlikte yer alma şeklimizin amacı dışında tartışmalara konu olması ve markamıza zarar vermesi üzerine bu organizasyondan çekilme kararı aldığımızı bildiririz." denildi.

Togg, tepkiler sonrası Fatih Altaylı'nın da yer aldığı etkinliğin sponsorluğundan çekildi

Fatih Altaylı, TOGG, 3. Sayfa, Otomobil, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Otomobil Togg, tepkiler sonrası Fatih Altaylı'nın da yer aldığı etkinliğin sponsorluğundan çekildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Togg, tepkiler sonrası Fatih Altaylı'nın da yer aldığı etkinliğin sponsorluğundan çekildi - Son Dakika
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