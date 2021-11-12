Üye Girişi
TOGG tersine beyin göçünü artırdı - Son Dakika

TOGG tersine beyin göçünü artırdı

12.11.2021 12:03
TOGG tersine beyin göçünü artırdı

TOGG CEO'su Gürcan Karakaş, "Çalışanların yüzde 24'ü kadın, bunda hedefimiz yüzde 30 civarında.

TOGG CEO'su Gürcan Karakaş, "Çalışanların yüzde 24'ü kadın, bunda hedefimiz yüzde 30 civarında. Yüzde 44'ün üzerinde master ve doktora tecrübesi olan arkadaşlarımız var. Övündüğümüz konulardan bir tanesi de yurtdışında çalışan 27 arkadaşımızı ülkemize geri kazandırdık" dedi. Karakaş, C segment sedanla ilgili çalışmalarında da başladığını duyurdu.

TOGG CEO'su Gürcan Karakaş'ın Uluslararası Otomotiv Mühendisliği Konferansı'nın (IAEC) ikinci gününde konuştu. Karakaş yerli otomobil çalışmaları hakkında bilgi verirken, 2023'ün ilk çeyreğinde C segmentindeki SUV aracın piyasaya lanse edeceğini söyledi.

"YURTDIŞINDA ÇALIŞAN 27 ARKADAŞIMIZI ÜLKEMİZE GERİ KAZANDIRDIK"

Çalışma ekibi hakkında bilgi veren TOGG CEO'su Gürcan Karakaş, "Mobilite ekosistemimizde ihtiyacımız olan yetkinliklerini büyük kısmını ortaklarımızla birlikte hayata geçirebiliyoruz. Sadece Türkiye'den değil, konunun uzman ekibini dünyadan topladık. Sadece otomotiv dünyasından değil, farklı alanlardan ve savunma sanayisi tecrübesi olan arkadaşlardan oluşturduğumuz bir ekibimiz var. Küresel tecrübenin önemine de inandığımız için ortalama çalışmamız 12 yıl, seçtiğimiz arkadaşlarımızın da uluslararası tecrübesi var. Çalışanların yüzde 24'ü kadın, bunda hedefimiz yüzde 30 civarında. Yüzde 44'ün üzerinde master ve doktora tecrübesi olan arkadaşlarımız var. Övündüğümüz konulardan bir tanesi de yurtdışında çalışan 27 arkadaşımızı ülkemize geri kazandırdık. Listelerini bizim belirlediğimiz ve dışarıdan hizmet olarak aldığımız 250'ye yakın mühendis projelerimizde bize destek vermekte. 2022'nin son çeyreğinde seri imalata hazır şekilde tesislerimiz kurguluyoruz. 2023'ün ilk çeyreğinde de C segmentindeki SUV aracımızı piyasaya lanse edeceğiz. C segment sedanla ilgili çalışmalarında başladığını söyleyebilirim." şeklinde konuştu.

TOGG'un hedeflerine değinen Karakaş, "Küresel boyutta faaliyet gösterip rekabet edebilecek marka oluşturmak. Bunun fikri ve sınai mülkiyet hakkına yüzde 100 sahip olmak. İkincisi; Türkiye'deki mobilite ekosisteminin çekirdeğini oluşturmak. İnternet dünyasında oluşturduğumuz bu çekirdek sadece Türkiye ile sınırlı kalmayacak, kendi kendine gelişecek bir sistem. Bunu yaparken tamamen yeni nesil teknolojilerin kullanıldığı doğuştan elektrikli akıllı bir cihazın etrafında geliştirildiği bir yapıdan bahsediyoruz" diye konuştu.

Karakaş, batarya konusunda şöyle konuştu: "Batarya teknolojisi dediğimizde, bataryayı paketlemek anlaşılmamalıdır. Bataryayı herkes bir şekilde paketlemek zorunda. 400-500 kilogram olan bir paket. Yakınlardan bir yerde üretilmesi lazım. Teknolojiye sahip olmak istiyorsanız; hücresine, hücrenin kimyasına, batarya yönetim sistemine ve ısı yönetim sistemine sahip olmamız gerekiyor. Yolun başından itibaren bu konuyu nasıl çözeriz diye kafa yorduk. Çözümü; dünyanın önde gelen üreticilerden bir tanesiyle iş birliği yaparak ve seri imalatı yaparken onlarla beraber üretime başlayacak şekilde kurgulayarak bulduk."

"FABRİKADAN FAZLASINI KURUYORUZ"

Fabrikadan fazlasını kuruduklarını dile getiren Karakaş, "Geldiğimiz noktada sadece üretim değil, stil tasarımı, ürün geliştirimi, prototip test merkezinin bir arada tuttuğumuz, strateji geliştirme ve yönetim merkezinin aynı çatı altında olduğu ve kullanıcı deneyim parkının içinde olduğu bir tesis düşünüyoruz. Bu tesisin Avrupa'nın en temiz tesisi olması konusunda özen gösteriyoruz" ifadelerini kullandı.

"FONKSİYON TESTLERİMİZE BAŞLADIK"

Mühendislikte hangi aşamada olunduğu konusunda bilgiler veren Karakaş, "Üç boyutlu modellemelerimizi simülasyonlarımızı ve analizlerimiz tamamladık. Fonksiyon testlerimize başladık. Bunun için Türkiye'de yaptığımız prototipleri de kullanmaya başladık. Bu bize, korona döneminde bize hız kandırdı. Bilgi transferinin oluşmasında bizi destekledi. Yavaş yavaş bu sürecin içerisinde çarpışma testlerimiz ve kış testlerimizle ilerleyeceğiz" açıklamasında bulundu.

(Adem Gürer/İHA)

Doktora, Türkiye, TOGG, CEO, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel TOGG tersine beyin göçünü artırdı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Yılbaşı bilet fiyatları ve ikramiye belli oldu 12:31 Yılbaşı bilet fiyatları ve ikramiye belli oldu Sinema çalışanı, salonda cinsel ilişkiye giren çiftçileri ifşa etti 12:13 Sinema çalışanı, salonda cinsel ilişkiye giren çiftçileri ifşa etti 12:04 "Selin Ciğerci'nin yanında birini görseniz tepkiniz ne olur?" sorusuna Gökhan Çıra'dan dikkat çeken yanıt
Ayaklarına taş bağlanıp kanala atılan gencin kimliği tespit edildi 12:02 Ayaklarına taş bağlanıp kanala atılan gencin kimliği tespit edildi Kardeşlerim dizisinin oyuncusu Gözde Türker, Funda İlhan'ın kızı çıktı 11:28 Kardeşlerim dizisinin oyuncusu Gözde Türker, Funda İlhan'ın kızı çıktı Son Dakika! Bakan Elvan'dan döviz mesajı: Hükümetin ihracat için yüksek kur hedeflediğine yönelik yorumlar doğru değildir 11:10 Son Dakika! Bakan Elvan'dan döviz mesajı: Hükümetin ihracat için yüksek kur hedeflediğine yönelik yorumlar doğru değildir
Akaryakıt kaçakçılığına karşı düzenleme! 2022'de kamera kayıtlarının saklanması zorunlu olacak 10:47 Akaryakıt kaçakçılığına karşı düzenleme! 2022'de kamera kayıtlarının saklanması zorunlu olacak Haluk Levent, Tüdanya'ya yardım eli uzattı 10:22 Haluk Levent, Tüdanya'ya yardım eli uzattı

Son Dakika Haberleri
12:33 Son Dakika! Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
12:30 Yılbaşı bilet fiyatları ve ikramiye belli oldu
12:25 Okuldaki matematik öğretmenine isimsiz güller gönderen hademeye dava açıldı
12:13 Sinema çalışanı, salonda cinsel ilişkiye giren çiftçileri ifşa etti
12:07 Ali Koç'un uyarıları sonrası Mesut Özil'den manidar Cuma mesajı
12:02 Verdiği sokak röportajı sonrası işten çıkarıldığı iddia edilen kurye için Getir'den açıklama
12:01 Ayaklarına taş bağlanıp kanala atılan gencin kimliği tespit edildi
11:44 Son dakika ekonomi haberleri! Ekonomi dünyasının güncel gelişmeleri
11:44 Basketbol maçında rakibin attığı kasti yumrukla beyin sarsıntısı geçirdi
11:41 Son Dakika! dolar 9,98'le tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü
Son Dakika! Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi Son Dakika! Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi         
12:33
Okuldaki matematik öğretmenine isimsiz güller gönderen hademeye dava açıldı Okuldaki matematik öğretmenine isimsiz güller gönderen hademeye dava açıldı         
12:26
Ali Koç'un uyarıları sonrası Mesut Özil'den manidar Cuma mesajı Ali Koç'un uyarıları sonrası Mesut Özil'den manidar Cuma mesajı         
12:08
Verdiği sokak röportajı sonrası işten çıkarıldığı iddia edilen kurye için Getir'den açıklama Verdiği sokak röportajı sonrası işten çıkarıldığı iddia edilen kurye için Getir'den açıklama         
12:03
4 yıl önce satın aldığı arsanın bir kısmı yola bir kısmı da belediyeye gitmiş 4 yıl önce satın aldığı arsanın bir kısmı yola bir kısmı da belediyeye gitmiş         
11:50
Ormanda kaybolduğunu söyleyip yardım istedi! Komando timini harekete geçiren genç kız, şehir merkezinde bulundu Ormanda kaybolduğunu söyleyip yardım istedi! Komando timini harekete geçiren genç kız, şehir merkezinde bulundu         
11:12
Prof. Dr. Esra Saatçi Türkiye'yi uyardı: Koronadan sonra kanser patlaması yaşanacak Prof. Dr. Esra Saatçi Türkiye'yi uyardı: Koronadan sonra kanser patlaması yaşanacak         
11:02
Mehmet Metiner apar topar yayını terk etti Mehmet Metiner apar topar yayını terk etti         
10:42
Son Dakika: Merkez Bankası dolar ve enflasyon tahminini yükseltti Son Dakika: Merkez Bankası dolar ve enflasyon tahminini yükseltti         
10:18
İhbar üzerine olay yerine giden gazeteciler, yerde yatan kadının aniden hareketlenmesi sonrası neye uğradığını şaşırdı İhbar üzerine olay yerine giden gazeteciler, yerde yatan kadının aniden hareketlenmesi sonrası neye uğradığını şaşırdı         
10:00
Amatör defineci adam, dünyanın en büyük altın hazinesini buldu Amatör defineci adam, dünyanın en büyük altın hazinesini buldu         
09:40
Bilim insanlarından çarpıcı açıklama geldi: Isınma korkunç boyutlara ulaştı Bilim insanlarından çarpıcı açıklama geldi: Isınma korkunç boyutlara ulaştı         
09:23
Yunanistan'dan savaş hazırlığı: Türkiye'yi bu füzelerle vuracağız Yunanistan'dan savaş hazırlığı: Türkiye'yi bu füzelerle vuracağız         
08:47
Samuray kılıcıyla Başak Cengiz'i öldüren katilin evinin duvarlarındaki yazıların sırrı çözüldü Samuray kılıcıyla Başak Cengiz'i öldüren katilin evinin duvarlarındaki yazıların sırrı çözüldü         
07:10
Oyuncu Yunus Güner, 49 yaşında yaşamını yitirdi Oyuncu Yunus Güner, 49 yaşında yaşamını yitirdi         
18:00
Samuray kılıcıyla öldürülen genç kadının nişanlısı yürek dağladı: Onu almaya gidecektim, cenaze arabasıyla getirdim Samuray kılıcıyla öldürülen genç kadının nişanlısı yürek dağladı: Onu almaya gidecektim, cenaze arabasıyla getirdim         
16:11
İran Devrim Muhafızları'ndan İsrail'e yanıt: Başlatan siz, bitiren biz oluruz İran Devrim Muhafızları'ndan İsrail'e yanıt: Başlatan siz, bitiren biz oluruz         
15:51
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2021 12:52:22. #1.11#
SON DAKİKA: TOGG tersine beyin göçünü artırdı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement