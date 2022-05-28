Togg, uzun bir süredir tesislerin inşası ve kurulumu ile uğraşıyor. Bu yılın son çeyreğine kadar da seri üretime geçmeyi hedefliyor. Böylece önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde, hatta iddiaya göre Mart ayında satışa başlayacak. Fakat Togg tesislerindeki ilk üretim bugün itibariyle gerçekleşti.
Togg robotları ilk üretim ile aracın gövdesini oluşturdu
Bu ay Togg'dan bir kaç farklı açıklama duyduk. Bunlardan en çok dikkat çekeni ise fabrika inşasında gelinen son noktaydı. Zira boya tesisinin yüzde 99 oranında tamamlandığını görüyoruz. Benzer bir şekilde gövde tesisi yüzde 97, montaj tesisi de yüzde 95 oranında tamamlandı. Yani çok yakında seri üretime geçilebilecek.
Nitekim bugün de bu doğrultuda Togg tesislerinde ilk üretim gerçekleşti. Tabii burada asıl amaç farklı parçalarla çeşitli deneme üretimleri yaparak seri üretime başlayana kadar olası problemleri ortadan kaldırmak ve sorunsuz bir üretim hattı elde etmek.
Togg'dan süper hızlı şarj ve fabrika müjdesi!
Konuyla ilgili yapılan açıklamada bu ay içerisinde 208 robot ile parçalı denemelerin başlandığı söylendi. Tüm bunları göz önüne alacak olursak Kasım ayı civarında başlaması planlanan seri üretim sürecinde bir aksama yaşanmayacağı öngörülüyor.
Togg C-SUV özellikleri
30 dakika altında tam dolum Togg'un Gemlik'te kurulan tesisini gezdiğimiz ve üretimi yapan robotlara yakından baktığımız videoyu izlemek için aşağıdaki linki tıklayabilirsiniz. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın! Son Dakika › Güncel › Togg tesislerinde ilk üretim gerçekleşti! - Son Dakika
ÖzelliklerAçıklanan verilerMotor160 KW/ 320 KWBeygir gücü215 HP/430 HP0-100 hızlanma7.6 sn/ 4.5 snMenzil300 km/ 500 kmOtonom sürüş3. seviyeAks açıklığı2890 mmEuro NCAP5 yıldız hedefleniyorMotor seçenekleriArkadan çekiş/ Dört çekerBatarya seçenekleri2 PaketŞarjRapid şarj teknolojisi
ModelAraç tipiTanıtım tarihiBeklenen çıkış tarihiMotorTogg SUVC-segment SUV27 Aralık 20192023 ilk çeyrekElektrikliTogg SedanC-segment Sedan27 Aralık 20192024 3 ile 4. çeyrekteElektrikliTogg Hatchback–Bekleniyor2030'a kadarElektrikliTogg Kompakt SUVB-segment SUVBekleniyor2030'a kadarElektrikliTogg MPV–Bekleniyor2030'a kadarElektrikli
Son Dakika
30 dakika altında tam dolum
Togg'un Gemlik'te kurulan tesisini gezdiğimiz ve üretimi yapan robotlara yakından baktığımız videoyu izlemek için aşağıdaki linki tıklayabilirsiniz.
Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!
Son Dakika › Güncel › Togg tesislerinde ilk üretim gerçekleşti! - Son Dakika