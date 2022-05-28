Togg tesislerinde ilk üretim gerçekleşti! - Son Dakika
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Togg tesislerinde ilk üretim gerçekleşti!

28.05.2022 22:38
Togg tesislerinde ilk üretim gerçekleşti!

Bugün itibariyle Togg tesislerinde ilk üretim gerçekleşti. Seri üretim öncesi daha çok parça için üretim denemesi yapılacağı söylendi.

Togg, uzun bir süredir tesislerin inşası ve kurulumu ile uğraşıyor. Bu yılın son çeyreğine kadar da seri üretime geçmeyi hedefliyor. Böylece önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde, hatta iddiaya göre Mart ayında satışa başlayacak. Fakat Togg tesislerindeki ilk üretim bugün itibariyle gerçekleşti.

Togg robotları ilk üretim ile aracın gövdesini oluşturdu

Bu ay Togg'dan bir kaç farklı açıklama duyduk. Bunlardan en çok dikkat çekeni ise fabrika inşasında gelinen son noktaydı. Zira boya tesisinin yüzde 99 oranında tamamlandığını görüyoruz. Benzer bir şekilde gövde tesisi yüzde 97, montaj tesisi de yüzde 95 oranında tamamlandı. Yani çok yakında seri üretime geçilebilecek.

Togg tesislerinde ilk üretim gerçekleşti!

Nitekim bugün de bu doğrultuda Togg tesislerinde ilk üretim gerçekleşti. Tabii burada asıl amaç farklı parçalarla çeşitli deneme üretimleri yaparak seri üretime başlayana kadar olası problemleri ortadan kaldırmak ve sorunsuz bir üretim hattı elde etmek.

Togg'dan süper hızlı şarj ve fabrika müjdesi!

Konuyla ilgili yapılan açıklamada  bu ay içerisinde 208 robot ile parçalı denemelerin başlandığı söylendi. Tüm bunları göz önüne alacak olursak Kasım ayı civarında başlaması planlanan seri üretim sürecinde bir aksama yaşanmayacağı öngörülüyor.

Togg C-SUV özellikleri

ÖzelliklerAçıklanan verilerMotor160 KW/ 320 KWBeygir gücü215 HP/430 HP0-100 hızlanma7.6 sn/ 4.5 snMenzil300 km/ 500 kmOtonom sürüş3. seviyeAks açıklığı2890 mmEuro NCAP5 yıldız hedefleniyorMotor seçenekleriArkadan çekiş/ Dört çekerBatarya seçenekleri2 PaketŞarjRapid şarj teknolojisi

30 dakika altında tam dolum

Togg tesislerinde ilk üretim gerçekleşti!

ModelAraç tipiTanıtım tarihiBeklenen çıkış tarihiMotorTogg SUVC-segment SUV27 Aralık 20192023 ilk çeyrekElektrikliTogg SedanC-segment Sedan27 Aralık 20192024 3 ile 4. çeyrekteElektrikliTogg Hatchback–Bekleniyor2030'a kadarElektrikliTogg Kompakt SUVB-segment SUVBekleniyor2030'a kadarElektrikliTogg MPV–Bekleniyor2030'a kadarElektrikli

Togg'un Gemlik'te kurulan tesisini gezdiğimiz ve üretimi yapan robotlara yakından baktığımız videoyu izlemek için aşağıdaki linki tıklayabilirsiniz.

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!

YORUMLAR
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Togg'un ilk C-SUV gövdesi Gemlik tesislerindeki robot hatlarda üretildi Togg'un ilk C-SUV gövdesi Gemlik tesislerindeki robot hatlarda üretildi Bigadiç'e Lityum Üretim Tesisi açılacak Bigadiç'e Lityum Üretim Tesisi açılacak
Kaynak: Shiftdelete

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